快訊

木村拓哉閃電離婚真相曝光！關鍵竟是工藤靜香

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市立委選舉 黃呂錦茹：王世堅是奇葩「有點怕他」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市黨部主委黃呂錦茹上午接受「千秋萬事」王淺秋專訪，談2024北市選舉。圖／取自「千秋萬事」直播
北市黨部主委黃呂錦茹上午接受「千秋萬事」王淺秋專訪，談2024北市選舉。圖／取自「千秋萬事」直播

國民黨2024大選國民黨總統人選未明朗，卻有不少人表態爭取選立委，台北市呈現黨內「熱戰」，很多台北市議員參加立委黨內初選。北市黨部主委黃呂錦茹上午接受「千秋萬事」王淺秋專訪時表示，會讓參選的人公平出線，國民黨會遵守民主規則，過去都都是用這種制度，不同的聲音，能出來都很好。

黃呂錦茹說，台北市一定會辦初選，讓前輩和年輕人公平競爭，至於艱困選區，會找奇兵，若出來登記的人不如想像中強，她有口袋名單，但還不能透露，因為還沒告訴對方。

對於艱困選區，黃呂錦茹說，過去她甚至連明華園戲劇總團首席台柱孫翠鳳都找過，曾經把她放進立委選舉考慮名單，但她老公沒有答應，但這一次她另有口袋名單，若能推出話，大一家會覺得棒極了，但還要去拜託，還沒辦法講。

至於其他的對手，包括市議員王世堅和前副市長黃珊珊，黃呂錦茹說，希望他們都都出來，票就這麼多，她知道黃珊珊的實力，但她現在少了行政資源，會比較弱一點，但王世堅是奇葩，有點怕他。

對於總統初選提名，黃呂錦茹說，這非她的層級，但對鴻海集團創辦人郭台銘回黨，黃呂錦茹認為沒有問題，過去前主席吳敦義也幫郭台銘開過門，也破例過，視實際上需要做修正，是可以的。至於總統辦不辦初選？她說，雖然是朱立倫決定，但她覺得可以辦，過去也辦過，不過能夠協商還是最好，誰是國民黨最強的，她就支持。

國民黨 北市 郭台銘

延伸閱讀

藍北市黨部主委不辭了 黃呂錦茹：韓國瑜除夕來勸我

蔣萬安228道歉 王世堅稱只做一半：另一半應以蔣家身分道歉

被「學姐」喻髮型像紅毛猩猩 王世堅：年少輕狂沒有好好保養

要蔣萬安向228家屬道歉 王世堅：蔣家罪行要一肩扛起

相關新聞

報導9成退役軍官赴中賣情報 日經澄清非社方立場

日經新聞日前引述匿名來源，報導台灣有9成軍官退伍後赴中國賣情報牟利，經外交部關切後，日經新聞今天在原報導相同版面刊登聲明...

總統訪美會麥卡錫外媒獨家報導 外交部仍不說明

外媒「金融時報」報導，蔡英文總統4月將訪問美國，並與美國聯邦眾議院議長麥卡錫在加州會晤。外交部長吳釗燮今天立法院備詢時仍...

蔡總統傳與麥卡錫會晤移師美國 金融時報揭幕後

英國「金融時報」報導，美國聯邦眾議院議長麥卡錫計劃與總統蔡英文在加州會晤，而不是台北，這個「場地的變更」與台灣方面對北京...

蔡英文四月訪美見麥卡錫？總統府：有任何出訪皆會說明

蔡英文總統近期是否訪美，引發關注。英國「金融時報」報導，美國聯邦眾議院議長麥卡錫計畫與蔡英文總統在加州會晤，而不是台北，...

翁達瑞指論文自我抄襲不起訴 柯志恩：對司法感到失望

國民黨智庫執行長柯志恩去年競選高雄市長時，遭匿名臉書「翁達瑞」指控論文抄襲。柯志恩今天在臉書表示，檢察官以「法律要件不符...

報導台灣退役軍官大陸賣情報 日媒「遺憾造成困擾」

日本經濟新聞2月28日引用不明消息來源，指台灣9成退役軍官到大陸賣情報，總統蔡英文至今無法掌控軍隊等，我方各界嚴正抗議，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦