北市立委選舉 黃呂錦茹：王世堅是奇葩「有點怕他」

國民黨2024大選國民黨總統人選未明朗，卻有不少人表態爭取選立委，台北市呈現黨內「熱戰」，很多台北市議員參加立委黨內初選。北市黨部主委黃呂錦茹上午接受「千秋萬事」王淺秋專訪時表示，會讓參選的人公平出線，國民黨會遵守民主規則，過去都都是用這種制度，不同的聲音，能出來都很好。

黃呂錦茹說，台北市一定會辦初選，讓前輩和年輕人公平競爭，至於艱困選區，會找奇兵，若出來登記的人不如想像中強，她有口袋名單，但還不能透露，因為還沒告訴對方。

對於艱困選區，黃呂錦茹說，過去她甚至連明華園戲劇總團首席台柱孫翠鳳都找過，曾經把她放進立委選舉考慮名單，但她老公沒有答應，但這一次她另有口袋名單，若能推出話，大一家會覺得棒極了，但還要去拜託，還沒辦法講。

至於其他的對手，包括市議員王世堅和前副市長黃珊珊，黃呂錦茹說，希望他們都都出來，票就這麼多，她知道黃珊珊的實力，但她現在少了行政資源，會比較弱一點，但王世堅是奇葩，有點怕他。

對於總統初選提名，黃呂錦茹說，這非她的層級，但對鴻海集團創辦人郭台銘回黨，黃呂錦茹認為沒有問題，過去前主席吳敦義也幫郭台銘開過門，也破例過，視實際上需要做修正，是可以的。至於總統辦不辦初選？她說，雖然是朱立倫決定，但她覺得可以辦，過去也辦過，不過能夠協商還是最好，誰是國民黨最強的，她就支持。