即時短評／蔡危機管理 盼美中準確解讀預防台海危機

國防部長邱國正剛說完美國議長麥卡錫抵台，共軍可能逼近12浬開打線的「壞消息」，英國金融時報隨即報導蔡英文總統和麥氏在美國加州見面的「好消息」，蔡英文政府這波危機管理目的很明確，就是在降低緊張，並確保華府和北京都能準確解讀這項訊息。

麥卡錫從去年便有意訪台，向來大力推動外交工作的外交部相當謹慎，從未鬆口證實；邱國正的談話更為赤裸，直接預告了解放軍的行動，有打起來的嚴重風險，不是國軍極力克制，就能保證不會擦槍走火出現「第一擊」。

此外，蔡總統可能訪美的訊息也在今年甚囂塵上，這同樣是兩岸擦槍走火的引爆點，若跨越不得訪問華府的隱形紅線，對美中台關係的傷害勢必超越麥卡錫事件；涉外人士也說，「蔡英文訪問華府」是對北京釋放開戰訊號。

台灣總統藉出訪進行過境外交已經是長久慣例，美方秉持「安全、舒適、便利和尊嚴」的原則接待台灣高層官員的私人過境，並且強調「符合美國的一個中國政策。」

從目前的進展來看，蔡總統過境紐約和加州，屬於安全範圍的操作。

在美國本土、華府以外會晤麥卡錫，雖然無緣到國會山莊正式拜會，只能在選區碰面，不過蔡也是過境之舉，非專程拜訪；比起麥卡錫在總統府握著蔡總統的手時，解放軍整軍準備出動戰機和飛彈的肅殺性強，還一舉兌現了麥卡錫為了抗中友台，幾乎要騎虎難下的政治支票。

試想，若麥卡錫今年不去，明年總統大選結束後訪台，台灣的局勢豈不越發複雜和危險？

中國大陸國務院總理李克強在全國人大的最後一場工作報告，讓外界嗅到和緩對台政策的新訊號，沒有提到「不放棄武統」，也沒有指控「外部勢力干涉」，兩度強調和平。

這也是北京對華府和台北釋放的訊號，中國大陸國家主席習近平自然希望美國總統拜登和台灣總統蔡英文都能「好好解讀」。

若兩岸都能準確解讀訊息，蔡政府這次將有望預防新一波「台海危機」形成；蔡總統獲得美方信任，讓她的理性冷靜能更有力量地傳遞到對岸，發揮效果。

台灣下一任領導者有沒有這樣的能力和手腕，影響的可是兩千三百萬人民的全體福祉，以美國為首的抗中風還要吹上好幾年，怎麼迎風而上，又不隨之起舞，考驗領導者的智慧。