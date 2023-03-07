美軍東亞軍備庫存改存台灣？陳建仁：台美會繼續合作

國防部長邱國正昨天在立法院證實，我國正與美方磋商，美軍擬將把在東亞的軍備庫存，改存放到台灣。行政院長陳建仁今天表示，美國跟台灣一樣，都有維持印太地區自由開放的共同理念，所以會繼續合作；更重要的，不容許台海的和平或台灣的主權受到任何的侵害。

陳建仁今率內閣成員赴立法院施政報告並備詢。陳建仁受訪時指出，維護台海的和平穩定，是全球民主國家的共識，政府對台海的和平，一向堅持「兩個堅持」，一個就是堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，也堅持台灣主權，不容任何的併吞和侵犯，所以政府會盡最大的努力促進台海和平。

陳建仁表示，美國跟台灣一樣，都有維持印太地區自由開放的共同理念，所以台美會繼續合作；更重要的，不容許台海和平或台灣主權受到任何的侵害。「我們會努力來備戰，才能避戰；要能戰才能止戰，」所以會加強努力，促進台海穩定及維持台灣主權。