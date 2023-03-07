蔡英文四月訪美見麥卡錫？總統府：有任何出訪皆會說明

蔡英文總統近期是否訪美，引發關注。英國「金融時報」報導，美國聯邦眾議院議長麥卡錫計畫與蔡英文總統在加州會晤，而不是台北，這個「場地的變更」與台灣方面對北京反應的顧慮、以及美中關係緊張有關。總統府發言人Kolas Yotaka今天表示，「對該報導沒有評論。若總統有任何出訪行程皆會循例對外說明。」

麥卡錫上任後，是否循前眾議長裴洛西模式訪台，一直是外界焦點。不過金融時報報導，蔡總統將訪問友邦瓜地馬拉和貝里斯；4月初的美國行是友邦訪問行程一部分。蔡總統將在加州與麥卡錫會晤，並在加州雷根圖書館（Reagan Library）發表演說。除了加州，蔡總統也將訪問紐約。加州是麥卡錫的選區。