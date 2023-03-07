快訊

木村拓哉閃電離婚真相曝光！關鍵竟是工藤靜香

蔡英文四月訪美見麥卡錫？總統府：有任何出訪皆會說明

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
外媒報導，蔡英文總統可能四月訪美。記者余承翰／攝影
外媒報導，蔡英文總統可能四月訪美。記者余承翰／攝影

蔡英文總統近期是否訪美，引發關注。英國「金融時報」報導，美國聯邦眾議院議長麥卡錫計畫與蔡英文總統在加州會晤，而不是台北，這個「場地的變更」與台灣方面對北京反應的顧慮、以及美中關係緊張有關。總統府發言人Kolas Yotaka今天表示，「對該報導沒有評論。若總統有任何出訪行程皆會循例對外說明。」

麥卡錫上任後，是否循前眾議長裴洛西模式訪台，一直是外界焦點。不過金融時報報導，蔡總統將訪問友邦瓜地馬拉和貝里斯；4月初的美國行是友邦訪問行程一部分。蔡總統將在加州與麥卡錫會晤，並在加州雷根圖書館（Reagan Library）發表演說。除了加州，蔡總統也將訪問紐約。加州是麥卡錫的選區。

麥卡錫 蔡英文 美國

延伸閱讀

傳麥卡錫4月在美會晤蔡總統 吳釗燮：尚無具體規劃出爐

美股漲跌互見 法人：市場靜待鮑爾國會聽證演說

蔡總統傳與麥卡錫會晤移師美國 金融時報揭幕後

FT：蔡總統下月出訪中美洲 赴加州見麥卡錫

相關新聞

報導9成退役軍官赴中賣情報 日經澄清非社方立場

日經新聞日前引述匿名來源，報導台灣有9成軍官退伍後赴中國賣情報牟利，經外交部關切後，日經新聞今天在原報導相同版面刊登聲明...

報導台灣退役軍官大陸賣情報 日媒「遺憾造成困擾」

日本經濟新聞2月28日引用不明消息來源，指台灣9成退役軍官到大陸賣情報，總統蔡英文至今無法掌控軍隊等，我方各界嚴正抗議，...

總統訪美會麥卡錫外媒獨家報導 外交部仍不說明

外媒「金融時報」報導，蔡英文總統4月將訪問美國，並與美國聯邦眾議院議長麥卡錫在加州會晤。外交部長吳釗燮今天立法院備詢時仍...

蔡總統傳與麥卡錫會晤移師美國 金融時報揭幕後

英國「金融時報」報導，美國聯邦眾議院議長麥卡錫計劃與總統蔡英文在加州會晤，而不是台北，這個「場地的變更」與台灣方面對北京...

蔡英文四月訪美見麥卡錫？總統府：有任何出訪皆會說明

蔡英文總統近期是否訪美，引發關注。英國「金融時報」報導，美國聯邦眾議院議長麥卡錫計畫與蔡英文總統在加州會晤，而不是台北，...

陸客來台我方已讀不回？邱太三：對方應把政治因素去除

陸客來台旅遊遲未開放，日前有媒體報導，旅遊業者認為，陸方非常支持恢復兩岸旅遊，陸委會卻「已讀不回」。對此陸委會主委邱太三...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦