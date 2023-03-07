快訊

木村拓哉閃電離婚真相曝光！關鍵竟是工藤靜香

聽新聞
test
0:00 / 0:00

傳麥卡錫4月在美會晤蔡總統 吳釗燮：尚無具體規劃出爐

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
美國眾議院議長麥卡錫。美聯社
美國眾議院議長麥卡錫。美聯社

英國媒體「金融時報」指出，美國眾議院議長麥卡錫計畫4月初在加州會晤總統蔡英文，外交部吳釗燮今天表示，元首外交是外交部的重責大任，但是現在還沒有任何具體的規劃，如果有確定計畫就會對外說明。

外國媒體「金融時報」（Financial Times）昨天報導，麥卡錫已經跟蔡總統達成共識，兩人預計4月在美國加州會面，以避免前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年8月訪台時中國共軍大動作回應的情況重現。

行政院長陳建仁今天率領相關部會首長赴立法院進行施政報告總質詢，吳釗燮在會前受訪時說明，元首外交是外交工作非常重要的一環，同時更是外交部的重責大任。

不過，吳釗燮說，現在還沒有任何具體的規劃出來，因此外交部不會對外說明，未來如果有確定的計畫出爐，外交部跟總統府都會對外說明。

另外，外媒「日本經濟新聞」2月28日報導，高達9成的台灣軍官退役後前往中國，以提供國軍情報換取金錢，腐敗已經成為常態。報導中還提到，國軍幹部仍以「外省人」居多，歷屆國防部長也幾乎被外省人壟斷。

對此，吳釗燮則表示，日經已經在今天早上做出非常完整的說明，他們在澄清當中有表達遺憾，「對於這個結果，我們感到肯定」，對於日經的報導所引起的社會爭議等，現在應該可以畫下句點。

外交部 吳釗燮 日本經濟

延伸閱讀

蔡總統傳與麥卡錫會晤移師美國 金融時報揭幕後

FT：蔡總統下月出訪中美洲 赴加州見麥卡錫

金融時報：麥卡錫下月擬在加州會蔡總統 避免刺激北京

蔡總統出席在美舉行APEC？吳釗燮：會朝這方面來努力

相關新聞

報導9成退役軍官赴中賣情報 日經澄清非社方立場

日經新聞日前引述匿名來源，報導台灣有9成軍官退伍後赴中國賣情報牟利，經外交部關切後，日經新聞今天在原報導相同版面刊登聲明...

總統訪美會麥卡錫外媒獨家報導 外交部仍不說明

外媒「金融時報」報導，蔡英文總統4月將訪問美國，並與美國聯邦眾議院議長麥卡錫在加州會晤。外交部長吳釗燮今天立法院備詢時仍...

蔡總統傳與麥卡錫會晤移師美國 金融時報揭幕後

英國「金融時報」報導，美國聯邦眾議院議長麥卡錫計劃與總統蔡英文在加州會晤，而不是台北，這個「場地的變更」與台灣方面對北京...

蔡英文四月訪美見麥卡錫？總統府：有任何出訪皆會說明

蔡英文總統近期是否訪美，引發關注。英國「金融時報」報導，美國聯邦眾議院議長麥卡錫計畫與蔡英文總統在加州會晤，而不是台北，...

翁達瑞指論文自我抄襲不起訴 柯志恩：對司法感到失望

國民黨智庫執行長柯志恩去年競選高雄市長時，遭匿名臉書「翁達瑞」指控論文抄襲。柯志恩今天在臉書表示，檢察官以「法律要件不符...

報導台灣退役軍官大陸賣情報 日媒「遺憾造成困擾」

日本經濟新聞2月28日引用不明消息來源，指台灣9成退役軍官到大陸賣情報，總統蔡英文至今無法掌控軍隊等，我方各界嚴正抗議，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦