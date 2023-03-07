傳麥卡錫4月在美會晤蔡總統 吳釗燮：尚無具體規劃出爐

英國媒體「金融時報」指出，美國眾議院議長麥卡錫計畫4月初在加州會晤總統蔡英文，外交部長吳釗燮今天表示，元首外交是外交部的重責大任，但是現在還沒有任何具體的規劃，如果有確定計畫就會對外說明。

外國媒體「金融時報」（Financial Times）昨天報導，麥卡錫已經跟蔡總統達成共識，兩人預計4月在美國加州會面，以避免前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年8月訪台時中國共軍大動作回應的情況重現。

行政院長陳建仁今天率領相關部會首長赴立法院進行施政報告總質詢，吳釗燮在會前受訪時說明，元首外交是外交工作非常重要的一環，同時更是外交部的重責大任。

不過，吳釗燮說，現在還沒有任何具體的規劃出來，因此外交部不會對外說明，未來如果有確定的計畫出爐，外交部跟總統府都會對外說明。

另外，外媒「日本經濟新聞」2月28日報導，高達9成的台灣軍官退役後前往中國，以提供國軍情報換取金錢，腐敗已經成為常態。報導中還提到，國軍幹部仍以「外省人」居多，歷屆國防部長也幾乎被外省人壟斷。

對此，吳釗燮則表示，日經已經在今天早上做出非常完整的說明，他們在澄清當中有表達遺憾，「對於這個結果，我們感到肯定」，對於日經的報導所引起的社會爭議等，現在應該可以畫下句點。