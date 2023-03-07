【專家之眼】從全動法與日經爭議 看蔡政府的備戰兒戲

在周邊小國多盡力迴避美中衝突前提下，蔡政府抗中保台喊了這麼多年，帶領台人站在抗中第一線，但保台實力培養的如何？最近接連發生了全民防衛動員準備法修法與《日本經濟新聞》報導台軍「共諜太多」爭議兩事，讓人看破政客無心保台的手腳。

面對險惡環境，蔡政府保台所為應該是盡量團結眾人，並且展示抵抗決心，才有嚇阻敵人可能，但結果卻是反其道而行。首先是《日經》報導台軍「共諜太多」爭議。

該報導引述知情人士指出，台軍軍官和高級幹部仍以外省人居多，歷屆國防部長也幾乎被外省人壟斷。知情人士稱，這樣的軍隊不可能在緊急情況下與中國作戰。並說大約9成的高級軍官在退役後都去了中國；他們提供情報以換取金錢，腐敗已成為常態。

《日經》過去並非隨便亂講話的媒體，報導必有所本。外界該問的是，他們訪問了哪些權威消息來源，讓他們做出如此離譜報導？媒體會保護消息來源，外界恐怕無法得知，但綠委卻在這時跳出來，增添外界想像空間。

四綠委在立院提案，要求退輔會徹查退役軍士官是否有洩密情事。立委表示，提案就是要拿出證據還退役軍士官清白，「共諜才是打擊國軍士氣的老鼠屎」，不查反而「犧牲退役軍士官證明清白的機會，成為共諜幫兇」。

這是政治動作，因為退輔會沒有權力人力查退役軍士官是否洩密。而立委們解釋提案理由不可思議之處在於，路上抓個人說他是小偷，還要他證明他不是。背後還有個政治意義是，經過這麼多年民主洗禮，綠營仍在黨外時期汙名外省人與軍隊身分的舊論述打轉。不知道民進黨裡平時為表效忠，常對中國元素喊打喊殺的外省人是否覺得恐懼，而自認為國家做事的軍人，乃至於其他有類似情況的部會身分，現在會怎麼想他們的長官。

讓社會互疑，是報導的惡劣影響。至於全民防衛動員準備法修改引起的爭議，則暴露出政客對戰爭的認識若非天真，就是企圖欺騙人民，並迴避領導人的責任。因為只要戰端一開，沒人能保證影響的範圍多大，但面對動員學生參戰的疑慮，陳建仁院長與蔡英文總統卻皆表示，政府不會讓孩子上戰場。

政府領導這番話，違背了自己對「全民國防」的定義，等於是避重就輕。政府作的官網說：「全民國防」是以軍民一體、文武合一的形式，不分前後方、平時戰時，將有形武力、民間可用資源與精神意志合而為一的總體國防力量。敵人在平時運用灰色地帶作戰，我方備戰就不可能分平戰時。

至於不分前後方，就是學生被造冊列管運用的體現。學生就算不靠近前線，也必然與支援戰事有關，敵人要癱瘓我作戰能力，當然可能把學生當成是目標之一。看看最近俄烏戰事進展，烏克蘭境內飛彈無人機橫飛，台灣這麼小，戰時更不可能有前後方之別。而俄羅斯作為侵略者，理論上可以控制戰事節奏。但在烏克蘭堅持下，他們也只能擴大動員。

負責任的政治人物要告訴人民現實。1937年盧溝橋事變後，蔣中正在江西廬山發表「對於盧溝橋事件之嚴正表示」，清楚表明：「如果戰端一開，那就是地無分南北，年無分老幼，無論何人，皆有守土抗戰之責任，皆應抱定犧牲一切之決心。」蔡政府沒這決心，是認為侵略者不堪一擊，還是隨時準備投降？

蔡政府不對學生上戰場事表明可能性，還有脫卸領導責任之嫌。中共不放棄武力犯台是常數，蔡政府任內升高兩岸敵意、修改全動法，下屆政府依法辦事，蔡政府有無責任？還是再說「2024後不是我的事」？台人面對可能的戰爭討論，應當要有更清楚認識才是。