【專家之眼】中共兩會對台政策特色

此次中共政協與人大先後召開。首先，即將卸任的全國政協主席汪洋在工作報告中回顧，政協曾舉辦台灣光復75周年和海峽論壇、兩岸基層治理論壇等，以及加強與台灣島內有關黨派團體、人士聯繫。還有針對西方國家有關牽涉台港疆等法案，和裴洛西訪台等行動發表嚴正聲明，此乃與過去的一般做法無異，口氣尚稱平和。

但因全國政協主席將由中共政治局常委王滬寧接任，與汪洋相同，王還是中央對台工作領導小組副組長，在台灣工作的地位僅次於習近平，這些職位與功能未變。但王乃三朝元老與理論高手，完全超越汪洋行政官員的角色，必定會加強對台統戰的工作與論述。

此外，69歲的政治局委員王毅雖已超齡，但在20大之前就被看好將破例留任，接替楊潔篪出任中共中央外事工作委員會辦公室主任，成為中共最高外交官。外交部長暨中央委員秦剛，剛從駐美大使轉任，可見北京重視美國的程度。若與前任日本專家的王毅相較，北京外交重點布置清晰。

新任台辦主任宋濤，雖無直接對台經驗，但據聞宋濤將被提升至「副國級」政協副主席，以強化政協綜理涉台事務，統戰系統可以調動的資源就會更加豐富。而王毅、秦剛與宋濤三人，早在兩會前就已經上任，可見北京超前部署的因應策略。

在國務院總理李克強發表任內最後一次政府工作報告中，也曾提到台灣問題時，但只表示堅持一中九二，堅定反獨促統，推動和平發展，促進文經交流等。但其報告中也表示，要貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，還特別提及反外力干涉等重大鬥爭，推進祖國和平統一進程，立場明確，但對於總體方略並未著墨。

綜上所述，今年兩會的報告，在對台政策方面，並未特別強硬，此乃因開春以後，北京有意全面恢復兩岸交流與合作的政策有關。只是在人員的布署方面，確實比以往強化許多，因而必定用力較大，乃此次的特色。