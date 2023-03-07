FT：蔡總統下月出訪中美洲 赴加州見麥卡錫

英國金融時報（Financial Times）6日報導，蔡英文總統下月初將出訪中美洲，並在美國加州會晤聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。

金融時報形容，蔡總統和麥卡錫選擇「加州會」，而非「台北見」，以避免北京激烈反應。

據報導，蔡總統將在下月出訪中美洲，並訪問美國加州與紐約，此外，她將在南加州雷根總統圖書館發表談話，雷根基金會已證實發出邀請。

麥卡錫在去年8月時任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台前夕就表態，若當選議長，有意訪台；麥卡錫今年數度對媒體表示，北京不能左右他的出訪，然現在沒有計畫訪台的行程。

根據報導，為了避免解放軍再度上演裴洛西離台後的軍事示威行動，蔡政府和麥卡錫方面談定，要在加州碰面。

報導引述一名台灣資深官員說法表示，台北對麥卡錫陣營分享了中國共產黨最近的行動，以及構成種種威脅的情報；中國大陸「現在狀況不好」，越來越多的決策可能由中國大陸國家主席習近平及其小圈圈來下。

報導分析，蔡總統不願意讓麥卡錫訪問台灣，反映中國大陸軍事行動遏制台灣並破壞其事實獨立的影響。

【中央社倫敦6日專電】

英國「金融時報」報導，美國眾議院議長麥卡錫計劃4月初在加州會晤總統蔡英文，而不是台北，以避免刺激北京對台灣作出侵略性的回應。此外，蔡總統也將在加州雷根圖書館演說。

除了加州，報導指出，蔡總統也將訪問紐約。加州和紐約是蔡總統中美洲訪問行程的一部份。報導還提到，蔡總統「說服」（convinced）麥卡錫（KevinMcCarthy）在加州會晤。

「金融時報」（Financial Times）援引數名人士、包括一位台灣高階官員的說法，蔡總統接受邀請將在雷根圖書館（Reagan Library）演說。

「雷根總統基金會暨研究所」（The Ronald ReaganPresidential Foundation and Institute）向「金融時報」證實曾邀請蔡總統發表演說。

今年1月就任聯邦眾議院議長、共和黨籍的麥卡錫去年夏天曾說，有意在當選議長後訪問台灣。「金融時報」指出，他已跟蔡總統達成共識將在加州會面，以避免前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年8月訪台時中國共軍大動作回應的情況重現。

一名台灣高階官員告訴「金融時報」，台灣方面已向麥卡錫團隊透露關於中共近來動向和威脅的情資，並指出中國「目前狀況不佳」，研判決策過程將越來越集中在中共中央總書記、中國國家主席習近平及其親近的小圈子手中。

麥卡錫辦公室婉拒向「金融時報」評論。

根據報導，蔡總統曾於2018年造訪雷根圖書館，但僅致詞、未發表正式演說。