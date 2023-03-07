西門戶機捷vs.東門戶基捷 基市府主張中央負擔建設經費

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基市府交通處長王圳宏（左）昨天依法源和推動歷程，主張基隆捷運應比照興建機場捷運模式，由中央全額負擔經費。記者邱瑞杰／攝影
基市府交通處長王圳宏（左）昨天依法源和推動歷程，主張基隆捷運應比照興建機場捷運模式，由中央全額負擔經費。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長謝國樑對中央要求市府分攤基隆捷運，53.85億元建設經費額度有意見。市府交通處長王圳宏昨天提出法源和推動作業，表示基捷是交通部鐵道局主政的建設，應比照興建機場捷運模式，由中央全額負擔經費。

王圳宏說，非常感謝前市長、現任內政部長林右昌，市長任內把基隆捷運定位為北台灣，大台北都會區東門戶，西門戶就是通往桃園航空城機場捷運，分別是俗稱的海港跟空港。

王圳宏表示，機場捷運是由交通部前高速鐵路工程局，現已經整併到鐵道局的單位興建，將近1200億經費全由交通部負擔，是國內第一個依大眾捷運法，由交通部主導的中央捷運建設。

王圳宏認為，基隆捷運推動和機捷建構在同樣的法源，目前也是由鐵道局規劃，包括之前核定的可行性評估，以及最近通過的環境影響評估，開發單位都是鐵道局來主政，目前計畫經費將近700億。

交通處出示基捷建設經費表，王圳宏說，可行性研究民國108年的4月10日核定，總經費103.32億，這是當初的輕軌系統。108年7月18日行政院主政開會內容，也顯示可行性核定進入綜合規劃階段，行政院仍然認定基隆捷運由中央全額來負擔。

王圳宏說，基捷經費後來增加到425億，是因為綜合規劃去年進行期初審議的時候估算金額，但是交通部拜會新北市長侯友宜後，今年2月7日提出因為物調緣故，預估經費增加到697億，基隆市分攤的部分變成53億多元。

王圳宏說，行政機關依法行政，任何建設經費要架構在法令上面。依大眾捷運法條文，基隆捷運計畫就是由中央所規劃的捷運建設，現階段環境影響評估也是由開發單位鐵道局，依環評法提送環評委員會認定、審查，後續會有環評追蹤、管考以及承諾的事項。

王圳宏認為，目前就法律面層次、很明確確認是由交通部鐵道局主政基隆捷運，行政院秘書長李孟諺，也針對基隆捷運經費開過會議，決議就是由中央全額負擔。

基市府交通處長王圳宏（左）昨天依法源和推動歷程，主張基隆捷運應比照興建機場捷運模式，由中央全額負擔經費。記者邱瑞杰／攝影
基市府交通處長王圳宏（左）昨天依法源和推動歷程，主張基隆捷運應比照興建機場捷運模式，由中央全額負擔經費。記者邱瑞杰／攝影

基隆捷運 鐵道 交通部

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