史瓦帝尼總理戴克禮：反對任何國家的霸凌及侵略行為

蔡英文總統今天接見友邦史瓦帝尼王國總理戴克禮（Cleopas Sipho Dlamini），戴克禮表示，史瓦帝尼反對任何國家的霸凌及侵略行為，人民應該自由選擇自己的政府，國家主權應該受到尊重，台灣政府應該要由台灣人民透過自由公平的選舉選出，不受外部壓力的影響。

戴克禮說，感謝蔡總統及台灣政府對訪團一行的熱情接待與行程安排，促成訪團昨日抵台。此次訪問對台史兩國55年的邦誼至關重要，許多重要的開發合作夥伴互動對於史瓦帝尼社會與經濟發展非常關鍵。

戴克禮提到，新冠疫情影響全球，非洲南部受到聖嬰現象及反聖嬰現象影響，史瓦帝尼王國也不例外，讓他們體認到面對大規模災害的無能為力。這段期間，來自台灣的幫助更加鞏固兩國邦誼，相信兩國能在更多未開發領域拓展關係。

戴克禮指出，台灣是史瓦帝尼重要的政治及開發夥伴，史瓦帝尼將持續與台灣進行更多合作，向台灣學習如何在艱困處境下持續蓬勃發展。

戴克禮說，近期恩史瓦帝三世國王來台國是訪問，達成許多實質成果，希望本次訪團能進一步加強這些合作。身為史瓦帝尼王國的行政首長，他有必要提出，國王去年10月訪台時，曾向蔡總統反應兩國合作計畫所遭遇的挑戰。

戴克禮說，史瓦帝尼政府努力不懈尋求方法，解決包括在國際會議中心、五星級飯店計畫中遇到的挑戰，改善營運方式，確保同樣問題不會再發生。他也保證，史瓦帝尼政府具有合適的制度，確保這些計畫能夠順利完成，並向世界彰顯台史兩國間茁壯發展的情誼。

戴克禮表示，這次訪團將訪問世曦工程顧問公司及新竹科學園區，雖因疫情關係未能提前到訪，但他希望此行能更了解兩國在土木工程方面的合作，並了解世曦公司過去50年來在台灣的努力。世曦公司對史瓦帝尼的建設提供許多幫助，包括恩史瓦帝三世國際機場、首都政府醫院門診部門的整新，及皇家科技園區的生技創新園區等。他也期待透過參訪竹科，了解竹科如何在台灣發揮功效，並了解其過去的經驗。

戴克禮指出，台史兩國友好邦誼為史國的發展帶來許多實際成果，尤其是偏鄉地區的電氣化、農業、公共衛生、學術合作、基礎建設等。透過兩國的教育合作，史瓦帝尼的勞動階級也得以受惠，能接受世界級的教育，較新的「非洲計畫」也讓史瓦帝尼人民有更多機會來台就業或求學。

戴克禮表示，史瓦帝尼會持續堅定支持中華民國台灣，也會在國際場域持續聲援台灣加入聯合國及其附屬機構，希望台灣能完整參與國際組織，分享經驗，並在許多發展領域上做出更多貢獻，例如氣候變遷、公共衛生、能源、汙染等議題。史瓦帝尼反對任何國家的霸凌及侵略行為，人民應該自由選擇自己的政府，國家主權應該受到尊重，台灣政府應該要由台灣人民透過自由公平的選舉選出，不受外部壓力的影響。