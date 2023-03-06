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溫朗東稱侯友宜被抓包 議員柳采葳：又見側翼治國死灰復燃

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨議員柳采葳今天在臉書嗆，民進黨剛勝選，又見側翼治國死灰復燃。圖／引用自柳采葳臉書
國民黨議員柳采葳今天在臉書嗆，民進黨剛勝選，又見側翼治國死灰復燃。圖／引用自柳采葳臉書

國民黨南投立委補選檢討聲浪不斷，新北市長侯友宜因沒出席林明溱選前之夜成箭靶，政治評論員溫朗東日前在臉書稱「侯友宜說謊，被我抓包」，指侯友宜視察安坑輕軌影片是2日拍攝，誣陷侯不是因市政忙，而是不想幫林明溱站台。國民黨議員柳采葳今天在臉書反嗆，民進黨剛勝選，又見側翼治國死灰復燃。

柳采葳說，3月4日南投第二選區立委補選一結束，就有部分媒體人和側翼馬上反串，幫國民黨抓戰犯，說侯友宜3月4日發布搭乘安坑輕軌蒐集民情的影片，實際上是3月2日拍攝的，不是新北市政府所稱3月3日選前一天所拍攝，以此誣陷侯友宜並不是市政忙碌，而是不想去南投替林明溱站台。

柳采葳說，本來銷聲匿跡的綠營側翼，在民進黨看似止敗後，馬上就集體竄出，也顯得之前的「銷聲匿跡」更像是被民進黨中央下令戰術撤退，側翼治國、側翼亂國的亂象在民進黨贏得一場立委補選後又要死灰復燃。

柳說，她對這些以媒體人自居的側翼，泯滅專業、睜眼說瞎話的作為感到可悲，待過電視台的媒體人應該都知道什麼叫「反應畫面」，影片剪接者為讓畫面符合圖說，加入場勘時拍攝的資料畫面或是補拍的特寫畫面，為了讓觀眾更清楚影片傳遞資訊。

柳采葳說，何況3月3日攝影當天見到侯友宜市長的市民、里長、捷運公司人員滿坑滿谷，暗示侯友宜說謊的說法光怪陸離，難道這些人都是演員？請這些立場偏綠的媒體人不要忘記查證，「如果你連查證都懶得查證，只看圖說故事，實在枉稱媒體人頭銜。」

侯友宜 側翼

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