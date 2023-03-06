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許甫駁柯文哲列不分區立委一說 指2024藍白可能合作不會合併

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
台灣民眾黨文宣創意部主任許甫（右）今接受「新聞不芹菜」主持人黃光芹（左）訪問，駁斥柯文哲列黨內不分區立委，指藍白可能有合作空間，但不可能合併。 圖/新聞不芹菜節目提供
台灣民眾黨文宣創意部主任許甫（右）今接受「新聞不芹菜」主持人黃光芹（左）訪問，駁斥柯文哲列黨內不分區立委，指藍白可能有合作空間，但不可能合併。 圖/新聞不芹菜節目提供

台灣民眾黨文宣創意部主任許甫今接受「新聞不芹菜」主持人黃光芹訪問，駁斥柯文哲列黨內不分區立委，指藍白可能有合作空間，但不可能合併，2024選戰民眾黨立委「應該不止七席」；強調柯會選總統到底，引述柯妻子陳佩琪說的「要選就要選正的」。

許甫表示，很多人說柯不可能選上總統，為什麼還要當攪局者？他認為說「攪局者」對民眾黨很不尊重，每個人都參選權利，民眾黨也有自己的理念：走白沙屯媽祖遶境活動時他曾問柯文哲，會不會想當副手？柯文哲說那些都是認知作戰，一直都在全力準備選總統。

主持人問柯是否可能列民眾黨不分區立委？許甫否認，指柯不可能參選立委或將自己放不分區名單，民眾黨內部也從未討論過此事。主持人追問，2024藍白合的可能性，許甫指柯文哲曾說「合」可能是合作，但絕不可能是合併；民眾黨有自己的主體性，未來還有十個月，不是沒有合作的可能，不會把話說死。

許甫坦言，九合一選舉後國民黨大勝，接著嘉義市長補選、台北和南投立委補選等戰局，民眾黨都沒有角色，回歸到「藍綠對決」，對民眾黨來說確實是挫折。

被問到2024立委席次，許甫說，民眾黨2019才成立，相信2024會更茁壯，推測立委應不只七位，會比現有的五席還多。他表示，民眾黨尚未成立選舉決策委員會，但現有的五名不分區立委規劃朝向區域立委。

許甫舉例，現任立委陳琬惠去年參選宜蘭縣長，邱臣遠服務區也在北北基，張其祿耕耘高雄多年，賴香伶、吳欣盈和前立委蔡壁如等，都是黨內戰將。

台灣民眾黨文宣創意部主任許甫（右）今接受「新聞不芹菜」主持人黃光芹（左）訪問，駁斥柯文哲列黨內不分區立委，指藍白可能有合作空間，但不可能合併。 圖/新聞不芹菜節目提供
台灣民眾黨文宣創意部主任許甫（右）今接受「新聞不芹菜」主持人黃光芹（左）訪問，駁斥柯文哲列黨內不分區立委，指藍白可能有合作空間，但不可能合併。 圖/新聞不芹菜節目提供

台灣民眾黨 柯文哲 不分區立委

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