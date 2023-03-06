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【即時短評】林明溱敗選 侯友宜出征機率恐更高

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
國民黨南投立委補選失利，使黨內出現危機意識，可預期基層呼喊黨中央徵召侯友宜的聲量將越來越高。圖／報系資料照
國民黨南投立委補選失利，使黨內出現危機意識，可預期基層呼喊黨中央徵召侯友宜的聲量將越來越高。圖／報系資料照

國民黨南投立委補選失利，民進黨從去年九合一選舉迄今三連敗後扳回一城。藍營雖戰敗但激發黨內「只要不合作，2024總統大選就會很難打」的危機意識，新北市長侯友宜雖被視為戰犯之一，但他在黨內聲勢依然最高，未來國民黨整合未必對他不利。

國民黨去年勝選後，信心暴增，黨內大咖認為2024前景大好，爭相爭取總統候選人提名資格，卻沒發注意到民進黨早開始清理戰場。南投立委補選，民進黨蔡培慧以4萬5218票險勝國民黨林明溱的4萬3293票，是去年九合一大選以來民進黨首勝，民進黨主席賴清德上任後首戰即勝，在藍營鐵票區攻下灘頭堡，意義非凡。

國民黨基層已對原本還算樂觀的2024選情感到憂心，害怕國民黨若再不團結，會重演2020年大敗慘況，齊喊「團結」。外界不斷傳出國民黨主席朱立倫有意參選總統、鴻海集團創辦人郭台銘更不避諱表達自身意願，但藍營目前民調最高仍是侯友宜，對許多國民黨支持者來說，勝選最重要，南投立委打敗仗，既讓國民黨支持者感受到鐘擺效應停滯的警訊，也可能讓黨中央和支持者對是否徵召侯友宜的討論更積極。

侯友宜目前仍是國民黨內聲勢最高者，未來可預料會有更多人跳出來支持侯友宜。國民黨過去最令人詬病的便是未勝選先內鬥，最後常讓對手民進黨整碗捧去，若藍營內部因敗選意識到這記警鐘，團結並提名出最強人選參加2024總統大選，那這席立委就敗得有價值。長遠來看，這場敗選對國民黨來說，如果能促成團結，反而是勝利的轉機。

國民黨 民進黨 侯友宜

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