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21天跑4城市！柯文哲下月以民眾黨總統候選人身分訪美國務院
民眾黨主席柯文哲下個月以民眾黨總統候選人身分出訪美國，8日出發，為期21天，將到四城市，拜會國務院、美國國會議員、學術界和僑胞等，28日返台，定調為外交、學術討論。
民眾黨秘書長周台竹表示，柯文哲此行將到紐約、波士頓、華府、休士頓等地，最重要的是與美方交換意見，隨行人員約20多人，包含台北市前副市長黃珊珊等，多為黨職人員。
是否會與美國國務卿布林肯、美國眾議院眾議長麥卡錫等美方高層會面？周台竹表示，需遵守外交禮儀及台美雙方默契，柯會面的美方官員層級不便透露，但會和國務院「相當層級」的官員見面。
柯文哲辦公室發言人陳智菡表示，柯文哲搭乘下個月8日下午五點半的華航班機出發，在紐約降落後，會到哥倫比亞大學座談、與僑界餐敘、到政策委員會官方拜會。
陳智菡說，柯文哲4月12日到波士頓，與哈佛學者對談，並到生物科技企業參訪；16日到華府，拜會布魯金斯智庫、國務院、國會議員等。
據了解，柯文哲此行拜會的美國國會議員，是「媒體不陌生的臉孔」。
陳智菡表示，柯文哲21日轉往休士頓，拜訪企業、到萊斯大學午宴、與僑胞晚宴，並到安德森癌症中心參訪。27日自休士頓搭乘長榮航空返台，落地時間台灣時間28日。
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