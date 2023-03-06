日媒指我退役軍官當共諜 新黨要求台日交流協會道歉

日本經濟新聞日前推出「台灣未知的真面目」系列專題，報導指台灣九成軍官退役後前往中國，引發社會輿論。新黨上午赴台日交流協會，抗議日經新聞相關報導，高呼「日經放狗屁 國軍護家園」、「假新聞 關三天」等口號，要求台日交流協會出面道歉。

新黨副發言人游智彬痛批綠營高官權貴子弟不當兵，專門交老百姓的小孩去送死。國軍24小時待命為中華民國賣命，受到日方羞辱不見綠營高層聞問，還有什麼比這個更讓人心寒？更可惡的民進黨立委劉世芳居然還聞雞起舞，配合日方踐踏國軍，提案調查國軍，這是對中華民國國軍落井下石，「根本就是白雪公主遇到虎姑婆」，未來台灣軍心勢必更加令人憂心。

游智彬呼籲外交部召回駐日代表謝長廷，嚴正抗議日本政府破壞台日友好，要求日經新聞道歉，甚至進一步驅逐日經記者離開台灣。游智彬提及，根據台灣法令，操作假新聞必須關三天，要求警方依法行政，即可逮捕日經新聞相關人員。

新黨輿情中心主任季節也質疑，面對立委要求外交部和駐日代表謝長廷都應該表態要求日媒澄清，行政院長陳建仁竟說「因為外交部的反映比駐處更直接，所以就以外交部的方式來澄清」。

季節進一步表示，民進黨的立委們更扯，劉世芳、林昶佐、何志偉、羅致政、蔡適應這五名綠委，直接在立法院提案，要政府清查過去五年之退除役軍士官有無洩密情事，民進黨這種配合外媒羞辱退伍軍人的行為，還好意思自稱是最重視國軍的政府？