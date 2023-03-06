台中6選區民調黃國書勝 基層籲黃「勇敢」爭取連任
2024大選在即，退出民進黨的立委黃國書因線民事件曾表示不再連任，但面對藍營來勢洶洶，台圓文教基金會董事長蔡明憲號召本土社團、幼教團體、工商與婦女團體，開記者會籲黃國書出馬再戰立委，守住台中第六選區，並建議民進黨黨內初選民調納入黃國書，一較高下。
出席團體包括台中市商會理事長謝豐享、台中市婦女發展協會創會長魏淑珠、全國幼教聯合 會理事長王超敏、醫事團體等出席記者會。
在場人士呼籲黃國書「勇敢」出馬參選立委，守住綠營重要的一席立委。 各團體列舉黃國書在立委任內的政績及貢獻。
台圓文教基金會董事長、前國防部長蔡明憲說，黃國書接受媒體（聯合報）專訪時表示，眼前最重要的任務就是幫忙打贏2024年的立委選舉，「沒有我個人的思考，只有團隊的思考。」他建議黨中央針對第六選區民調時應納入黃國書，如黃贏得民調，綠營應團結支持，保住重要一席。
全國幼教聯合會理事長王超敏說，黃國書積極爭取幼教資源、改善整體幼教環境不遺餘力，多次獲得公督盟評鑑優秀立委，這樣的人只因為威權時代犯下不得已的過錯，就失去繼續為民服務的機會實在太可惜，絕非人民之福。
王超敏說，幼教人員、家長共7000多人連署，緊急呼籲黃國書一定要爭取立委連任。如果黃國書不連任，一定會讓幼教界焦慮。
台中市婦女發展協會創會理事長魏淑珠說，據媒體「周刋王」報導民調顯示，在台中市立委第六選區，綠營只有黃國書的支持度領先國民黨可能對手，是綠營最有機會獲勝的不二人選。
會中並出示民調資料: 最希望綠營哪一個人參選台中市第六選區立委? 黃國書、江肇國、黃守達、王義川。黃國書以49%領先至少39%。
綠營人選和國民黨呼聲最高的議員羅廷瑋民調互比 ，黃國書是唯一可贏羅廷瑋的。
若綠營2人參選形成三腳督，最希望誰當選該選區立委? 的是黃國書領先。
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