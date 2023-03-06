不忍侯友宜遭誣行程造假！新北里長嗆媒體人並挺侯前進中央

新北市長侯友宜在南投補選前一天低調視察安坑輕軌，但遭媒體人指「行程造假」。新北新店安坑的在地里長出面抱不平，侯當天明明有到場，民眾還上前要合照，這些特定媒體人「他們很過分」，沒有的事情不能亂講；他還希望侯接下來能「前進中央」，解決在地多年都無法解決的高山自來水問題。

南投縣第二選區立委補選結果出爐，由於侯友宜並未出席選前之夜引發關注，政治評論員溫朗東指出，侯說3日當天有視察安坑輕軌的行程，但影片拍攝日期明明標註2日；資深媒體人周玉蔻也批「侯和他的團隊是慣性說謊大王」，恩恩案就是例子。

達觀里長金威為侯友宜抱不平，認為那些特定媒體人「他們很過分」，沒有的事情，就不能亂講，侯友宜明明就有在做事，有勤走地方。金威強調，侯當天到二叭子植物園，很多里民跟遊客還跟侯合照，自己也跟市長陳情相關里內問題，這行程是確實有的。

金威指出，自己當天上廁所時突然接獲里民通報，侯友宜突然出現在達觀社區，因此他趕緊到場，並向市長陳情，希望能解決達觀路下半段與車子路全線重鋪的道路問題，讓里民及外來遊客的觀感更好；侯也回應，達觀環境優美、景觀宜人、道路整潔，有留下深刻印象。