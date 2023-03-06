2024誰出線！十大總統副總統熱門人選

這些人總有你支持的

2024總統大選，民進黨力拚政權保衛戰；國民黨誓言要順著九合一勝選氣勢，贏回失去八年的總統寶座；早已表態有意參選的民眾黨主席柯文哲，更於內部會議向黨內地方幹部宣示，2024總統大選絕對會拚到底，以執政為目標。藍、綠、白在2024大選皆有不能輸的壓力，因此，推派誰參選總統關係著選情走向，副手搭配人選同樣至關重要。

image source:FB/朱立倫、陳建仁 Chen Chien-Jen、盧秀燕



臺灣師範大學政治學研究所教授曲兆祥表示，以現況來看，副總統賴清德、新北市長侯友宜以及柯文哲是相對比較確定的人選，唯一最大變數就是鴻海集團創辦人郭台銘。曲兆祥分析，截至目前為止，看不出來郭台銘對於2024有非參選不可的決心或局面，他認為郭台銘不一定會選到底，但他卻是總統大選變數之一。曲兆祥認為，郭台銘的個人動向會直接影響到國民黨的得票率，尤其是在知識藍、經濟藍這區塊的支持者，可能會跟著郭台銘的意向而變動。

至於副總統人選的部分，曲兆祥直言副總統聲量高低不重要，因為台灣自從1996年實施總統直選至今，尚未出現「副總統決定總統人選」的情況，副總統的議題大多是新聞炒作，無實質影響力。曲兆祥說，副總統人選基本上端看總統個人喜歡，或是互補性思考，例如男性總統人選可能選擇搭配女性副手，同時也會考量「北部、南部配」，有助提升選票效益。

東華大學教授施正鋒表示，即使賴清德聲量再高，但他認為民進黨不會獨尊一人，尤其近期賴清德子弟兵頻頻登上新聞版面，包括前行政院長發言人陳宗彥接受性招待、前議員陳文治涉關說等醜聞，外界質疑這些事件被爆料，可能出自民進黨自家人之手。另外施正鋒認為若郭台銘返回國民黨，相信很多人會感到不服氣。施正鋒強調，國民黨主席朱立倫雖然喊出「非綠團結」，但反民進黨者，並不一定會支持國民黨。對於2024年總統大選，施正鋒強調依目前態勢研判，應該會是藍綠白三強鼎立。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計出近三個月總統副總統熱門人選，分析探討誰的聲量、好感度搶下第一。

No.10 蕭美琴

駐美代表蕭美琴2020年7月赴美後，時至今年2月才返台述職，而蕭美琴此行回台格外受到關注。其一，蕭美琴先前一度傳出與外交部長吳釗燮交換職務，有機會成為首位女性外交部長；其二，副總統賴清德若代表民進黨參選總統，蕭美琴被點名可能擔任副手，一男一女互補搭配成「德美配」。

對於「德美配」，蕭美琴返台前已先澄清，此次返台是處理外交與台美之間的公務，「其他任何政治議題，都是無中生有的想像。」返台後，蕭美琴也以自己不太適合評論任何政治話題，巧妙迴避媒體詢問。對於2024大選，雖然蕭美琴未有正面回應，但「德美配」呼聲至今仍舊不減。《紐約時報》1月21日報導，我駐美代表蕭美琴是華府最有影響力的大使之一，文章光之後，讓蕭美琴網路聲量達到4,618筆，創下近三個月來新高點。蕭美琴返國述職，雖聲量未超過前一波高點，但連續數天在媒體上曝光，並在立法院未開議前，把握時間與外交國防委員會委員閉門會，蕭美琴的一舉一動，不僅獲得網友熱議，在熱門總統、副總統人選好感度排行，名次更僅次於台中市長盧秀燕，搶攻第二名的好成績，若「德美配」成真，或許真能替賴清德加分。

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No.9 盧秀燕

今年初台中市長盧秀燕北上輔選王鴻薇力拚國民黨台北市立委補選，當時媒體詢問「侯盧配」相關議題，盧秀燕表示「只要對台灣好，什麼樣的組合都可以考慮。」但事後，盧秀燕態度開始轉趨謹慎，她說日前到台北市是被動接受記者詢問，自己沒有鬆口的問題，「那次也是在談別人的事情，跟我無涉。」

盧秀燕連任台中市長之後，持續推動「中台灣區域治理平台」，今年納入8個縣市，北從新竹市，南至嘉義市，總面積超過全國三分之一，總治理人口數超過700萬人，此舉被綠營解讀為盧秀燕在為總統大位鋪路。

盧秀燕的高人氣，除了被點名挑戰2024總統大選之外，同時有人喊出「侯盧配」。然而，盧秀燕3月1日接受專訪時表示：「未打算選總統，也沒考慮當副手」，並向可能人選喊話「時候到了，就要勇敢表態」。

盧秀燕在2024總統副總統熱門人選中，網路聲量排名僅位居第十名，但近三個月好感度卻穩居冠軍，看來盧秀燕即使暫無參選正副元首意願，但未來國民黨想搶攻中台灣選票，「媽媽市長」盧秀燕絕對是最佳助攻手。

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No.8 趙少康

中廣董事長趙少康時隔29年後，於2021年2月1日宣布重返國民黨，2月2日在時任黨主席江啟臣宣布下，通過趙少康黨籍一案。同年2月8日趙少康宣稱將爭取國民黨黨內初選，參與2024年總統大選，他盼能促成兩岸和平、國內兩大黨和解。時隔一年多，2022年12月23日趙少康受訪時改口稱，「如果有比他更適合的人願意出來，他都會支持，目標就是下架民進黨。」

趙少康重返國民黨後創立「戰鬥藍」，並公布27名立委與45名縣市議員成員名單，宣稱「蔡英文正把台灣帶向危險的衝突邊緣」，不惜代價，他們要拿回國家命運的主導權，這番舉動，一度被黨內解讀為另立山頭，替他自己的角逐大位壯大聲勢。

趙少康近三個月網路聲量高點，落在去年12月27日，當日飆上2萬1,475筆。當時蔡英文總統宣布，義務役期由4個月延長為1年，趙少康重申，「堅決反對延長兵役，並承諾未來國民黨執政，一定會把役期改回來。」趙少康頻頻發聲，網路聲量雖衝上前十名，但也因為主持政論節目，經常引來不同論點者的批評，好感度在十人中墊底。

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No.7 朱立倫

國民黨主席朱立倫2016年曾挑戰總統大選，但當年「換柱風波」衝擊選情，導致國民黨大敗。朱立倫最後以381萬3,365票、31.04%得票率落選，創下自2000年總統選舉以來，國民黨得票數與民進黨差距最大的紀錄。

朱立倫在歷經卸任新北市長、2020黨內總統初選失利後，2021年8月2日，朱立倫宣布參選黨主席選舉，擊退尋求連任的江啟臣。睽違5年多回任黨主席，朱立倫上任後帶領國民黨打贏2022年九合一大選、12月18日嘉義市長選舉，隔年1月4日台北市立委補選等3場選舉，若3月4日南投立委補選再次獲勝，朱立倫連續取得4連勝，資深媒體人黃暐瀚認為，朱立倫有可能承襲國民黨前主席吳敦義成為「綠懼人2.0」。但朱立倫被問及黨內總統大選的提名、人選時，皆以南投立委補選完再說，迴避相關議題，使得外界更加關注此次南投立委補選落幕後，朱立倫將如何回應。

朱立倫日前曾提提及2024的勝選方程式，就是要「提對的人」。但包括雲林縣議會議長沈宗隆、屏東縣議會議長周典論等人，都陸續發聲力挺朱立倫，認為他是最好的總統人選，同時也傳出聯電榮譽副董事長宣明智力挺「郭朱配」，而農曆春節期間，被媒體問到該議題時，朱立倫皆表示「不談政治」。

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No.6 鄭文燦

根據《網路溫度計》報導「行政院長陳建仁十大內閣熱議人物」，鄭文燦近一年網路聲量飆上123萬筆，學者指出，若陳建仁、鄭文燦兩人做得好，未來有機會制衡副總統賴清德，而前總統陳水扁更表示「賴清德未定於一尊」。

2019年10月11日，時任行政院長蘇貞昌出席桃園捷運綠線動工，蘇貞昌在典禮上表示，「屆時桃園綠線完工，鄭文燦可能就是以總統的身分主持通車典禮」，這番話立刻引發外界關注，民進黨如何佈局2024大選。

鄭文燦近期網路聲量高點，落在2022年12月2日，飆上8萬4,550筆，當日爆發論文抄襲事件，鄭文燦立即出面證實台大撤銷碩士學位。過去幾年，鄭文燦不斷被點名可能是副總統賴清德挑戰2024的競敵，然而，就在鄭文燦因為「論文涉抄遭撤銷學位」、「力挺林智堅挑戰桃園市長選舉，被爆出台灣大學、中華大學兩碩士論文抄襲」、「民進黨敗選檢討，林智堅被點名戰犯」等事件爆發後，黨內力挺鄭文燦選總統一事，突然變得鴉雀無聲，而這些事件連帶影響鄭文燦的網路好感度，十大熱門人選排名中位居第九名，僅領先中廣董事長趙少康。民進黨3月13日黨內總統初選領表登記起跑後，鄭文燦恐怕難以介入此局。

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No.5 侯友宜

228和平紀念日紀念活動上，新北市長侯友宜拋出「三平三安」議題，他表示要用正向的態度創造三平，「社會公平、兩岸和平、國家泰平」；同時也要打造三安，「人民安心、社會安定、國家安全」，「三平三安」兩度提及「國家」一詞，外界解讀侯友宜是以總統格局在發言。

交通部前部長林佳龍去年九合一大選，猛攻侯友宜當選後會落跑去選總統。選舉結果出爐，侯友宜在此議題未受損傷，拿下超過115萬張選票，碾壓對手的69萬票。

侯友宜發表勝選感言時指出，不分藍綠團結中華民國，這番話被外界認為挑戰總統大位的企圖心不言可喻。後續侯友宜臉書更改封面照，並取名為「團結共好」，強調「創造中華民國和平、安定、繁榮、永續」，一波波舉動皆被認為是向黨內喊話團結。

侯友宜何時明確表態參選2024總統大選？傳出侯市長4月～6月仍會在新北市議會備詢，最佳表態時間點有機會落在6月。面對外界不斷詢問何時表態參選，侯友宜老話一句：「目前以新北市政為優先」。

另外，有平面媒體報導，國民黨已決定7月徵召侯友宜，對此，朱立倫表示，不容許謠言影響國民黨團結。

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No.4 陳建仁

行政院長陳建仁2月24日赴立法院備詢，國民黨立委質詢時詢問陳建仁，是否會參選2024總統大選？對此，陳建仁回答：「沒有這回事」，強調學術研究是他的最愛，希望以後能返回學術研究圈。

陳建仁不只一次否認選總統這項傳聞，接任行政院長就職致詞時，強調「這將是我人生最後一個政務人員公職」，積極消除外界疑慮。

前總統陳水扁2月6日接受專訪，點名行政院長陳建仁當初受邀入黨，絕對有政治意涵，講白話一點就是要「卡賴」。當時，陳建仁入黨時，外界更一度認為綠營2024可能上演「兩個副總統之爭」。不過，陳建仁的政治能量卻在九合一大選中被削弱。陳建仁出任民進黨台北市長候選人陳時中競選總部主委一職，選舉結果出爐，陳時中吞敗；陪著民進黨桃園市長鄭運鵬掃街拜票，陳建仁說，「天主說要幫助鄭運鵬」，網路討論炸鍋，上述事件或多或少都損傷到「大仁哥」的網路好感度。

陳建仁曾於2020年卸任副總統後放棄禮遇，受聘為中研院特聘研究員，如今前行政院長蘇貞昌為敗選下台負責，陳建仁再次借調擔任公職，在總統蔡英文還未公布前就吵得沸沸揚揚，接任行政院長當日，陳建仁網路聲量創下近3個月內新高點，衝到3萬9,557筆。若真如陳建仁所言，沒有選總統這回事，未來他擔任閣揆期間，能否替民進黨加分，助攻守住2024政權留下，責任實屬重大。



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No.3 柯文哲

民眾黨主席柯文哲228前夕，挑戰騎單車一日北高。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，柯文哲2月25日的一日北高行程，幾乎不間斷的臉書直播，讓柯文哲聲量飆上1萬6,148筆，更是他自12月25日卸任台北市長後的近期新高峰。為了增加與網友互動，柯文哲臉書發布2月26日凌晨3點18分，一日北高抵達終點的影片，創下19.6萬次觀看人數。

柯文哲日前參與白沙屯媽袓9天8夜進香活動，再加上一日北高，連續兩場活動都讓外界認為柯文哲是為參選2024總統，衝刺網路聲量。柯文哲解釋，做一次是作秀，每年都做就可以變成一個傳統，希望未來台灣主要活動都能變成傳統。

柯文哲多次表達有意願參選2024總統大選，甚至在台北市長卸任前，同步準備成立競選辦公室，包括社會局前局長周榆修及部分幕僚進駐。柯文哲除了衝刺網路聲量外，他預計在4月中，以台灣2024總統大選首位參選人身分訪美，研擬拋出「兩岸和平、台灣自主」說法，針對美中台關係定調「強國等距」論述，種種舉動，外界認為全都是為了選舉備戰。

近期，柯妻陳佩琪接受專訪時表示，「柯文哲百分之百會參選總統，目前觀察沒有考慮當副手。」柯文哲曾說過，只有不參選才有宣布的問題，看起來柯文哲正在一步一步往2024邁進。

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No.2 郭台銘

星雲大師圓寂，原本與家人在美國度假的鴻海集團創辦人郭台銘2月8日回台弔唁，被媒體問到是否有意參選總統，郭台銘明確回應「在等國民黨的一套辦法」。2月14日與立法院前院長王金平的「郭王會」，郭台銘更明確地說：「我若能夠為台灣做一點事情，也不計較任何形式，只要有需要，我義不容辭。」郭台銘話已至此，但如何「重返國民黨」，時至今日仍未有下文。

根據《網路溫度計》郭台銘近一年十大熱議事件，其中不乏2024大選相關議題，包括第10名「郭X配相關議題」、第5名「郭台銘重返國民黨」以及第2名的「郭台銘選總統」，其中，網路聲量最高搶占第一名的議題為郭台銘與子弟兵高虹安之間的相關討論。

高虹安贏得新竹市長選舉，民眾黨主席柯文哲用盡全力，讓外界數度點名2024「郭柯配」。民眾黨前立委蔡壁如曾說過，如果郭台銘想要合作，民眾黨非常歡迎。但對於種種說法，郭台銘主動澄清沒有「郭柯配」，更強調「這個不曉得哪裡傳出來的」。而柯文哲2月28日受訪時也回應，現在講都太早了，距離選舉還有一段時間，變化還很大，而郭台銘的下一步怎麼走，不僅引起熱議，更牽動藍綠白佈局。

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No.1 賴清德

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，副總統賴清德近一個多月網路聲量高點，落在2023年1月15日飆至3萬9,298筆，當日是賴清德當選民進黨主席，引起不少討論。

賴清德兼任民進黨主席僅一個月多月，立即展開大刀闊斧改革，包括台南議長選舉涉賄案，議長邱莉莉等人移送中評會停權；明訂2024若要代表民進黨參選，必須簽署學倫切結書；同時修訂「黨職人員選舉辦法」、「公職候選人提名條例」草案，未來只要涉及黑金、槍毒或曾經被管訓者，不能擔任黨職或代表參選公職，被外界稱為「黃承國條款」。

賴清德上任民進黨主席之後，除了清理戰場，緊接著積極找回選民信心，無非就是希望帶領民進黨穩住2024政權。近期傳出賴清德擬將總統蔡英文的「四個堅持」納入民進黨黨綱，被外界認為是為了化解美方對賴清德過往「務實的台獨工作者」的疑慮，掃除賴清德2024總統大選的一大阻礙。但在民進黨4月12日公布總統人選前，即先爆出行政院前發言人陳宗彥11年前任職台南市政府時，疑似接受性招待並涉嫌喬事，被視為綠營內部「打賴」的行動，雖遭高層否認，但賴清德總統路能否平坦，恐怕還有待觀察。

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