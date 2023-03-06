聽新聞
test
0:00 / 0:00
連勝文歡迎郭台銘回黨 但反對總統初選應協調會贏的人
南投立委補選結束，國民黨2024大選競爭更趨白熱化。國民黨副主席連勝文今天在Yahoo「今天誰來沛」表示，不贊同國民黨採用初選的方式，因為國民黨初選無法在短時間內癒合。他認為應該要已協調的方式，共推會贏的人出來代表國民黨參選。
連勝文說，在爭取BNT疫苗上，可以感受到鴻海創辦人郭台銘是真的愛台灣，他歡迎郭台銘回來國民黨這條船上。不過，他也坦言，從他和他父親連戰表態挺時任總統候選人韓國瑜後，他和郭兩人已經有3年多沒見面了。
被問及新北市長侯友宜在228提到的「三平三安」，是否有意問鼎2024？連勝文表示，果要打仗，大家都會感受到安危，不可能只管自己的城市不管其他地方，站在新北市長的立場發表這樣的評論是有道理的；至於是不是代表就要參選？他私下接觸侯，侯對2024態度還是很保守的。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言