快訊

傅達仁赴瑞士安樂死！兒傅俊豪立院發聲 籲尊嚴善終立法減少照顧殺人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

連勝文歡迎郭台銘回黨 但反對總統初選應協調會贏的人

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨副主席連勝文（右）與國民黨立法院黨團總召曾銘宗（左）。記者曾原信／攝影
國民黨副主席連勝文（右）與國民黨立法院黨團總召曾銘宗（左）。記者曾原信／攝影

南投立委補選結束，國民黨2024大選競爭更趨白熱化。國民黨副主席連勝文今天在Yahoo「今天誰來沛」表示，不贊同國民黨採用初選的方式，因為國民黨初選無法在短時間內癒合。他認為應該要已協調的方式，共推會贏的人出來代表國民黨參選。

連勝文說，在爭取BNT疫苗上，可以感受到鴻海創辦人郭台銘是真的愛台灣，他歡迎郭台銘回來國民黨這條船上。不過，他也坦言，從他和他父親連戰表態挺時任總統候選人韓國瑜後，他和郭兩人已經有3年多沒見面了。

被問及新北市長侯友宜在228提到的「三平三安」，是否有意問鼎2024？連勝文表示，果要打仗，大家都會感受到安危，不可能只管自己的城市不管其他地方，站在新北市長的立場發表這樣的評論是有道理的；至於是不是代表就要參選？他私下接觸侯，侯對2024態度還是很保守的。

國民黨 連勝文

延伸閱讀

華航個資外洩「林志玲、郭台銘」都在列？傳罰最高20萬 民航局未證實

郭董深夜臉書力挺 林明溱感動：都是為百姓著想做事

郭台銘說話了：懇請南投鄉親們可以支持林明溱

賴清德民調升、郭台銘退場就選總統？ 侯友宜回應了

相關新聞

不忍侯友宜遭誣行程造假！新北里長嗆媒體人並挺侯前進中央

新北市長侯友宜在南投補選前一天低調視察安坑輕軌，但遭媒體人指「行程造假」。新北新店安坑的在地里長出面抱不平，侯當天明明有...

連勝文歡迎郭台銘回黨 但反對總統初選應協調會贏的人

南投立委補選結束，國民黨2024大選競爭更趨白熱化。國民黨副主席連勝文今天在Yahoo「今天誰來沛」表示，不贊同國民黨採...

影／南投立委補選落敗 蔣萬安：國民黨要持續爭取民眾認同

台北市長蔣萬安今天主持萬大線第一期工程潛盾隧道貫通典禮，蔣萬安表示，永和永平國小站工作井進入深達26公尺的地下站工區，橫...

李克強提九二共識、一中原則 民進黨：無視台灣民意

中國人大會議開幕，國務院總理李克強在政府工作報告提及「一個中國原則」和「九二共識」。民進黨今天表示，中共當局持續想以強制...

2024誰出線！十大總統副總統熱門人選

2024總統大選，民進黨力拚政權保衛戰；國民黨誓言要順著九合一勝選氣勢，贏回失去八年的總統寶座；早已表態有意參選的民眾黨主席柯文哲，更於內部會議向黨內地方幹部宣示，2024總統大選絕對會拚到底，以執政為目標。

台中6選區民調黃國書勝 基層籲黃「勇敢」爭取連任

2024大選在即，退出民進黨的立委黃國書因線民事件曾表示不再連任，但面對藍營來勢洶洶，台圓文教基金會董事長蔡明憲號召本土...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦