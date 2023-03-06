連勝文歡迎郭台銘回黨 但反對總統初選應協調會贏的人

南投立委補選結束，國民黨2024大選競爭更趨白熱化。國民黨副主席連勝文今天在Yahoo「今天誰來沛」表示，不贊同國民黨採用初選的方式，因為國民黨初選無法在短時間內癒合。他認為應該要已協調的方式，共推會贏的人出來代表國民黨參選。

連勝文說，在爭取BNT疫苗上，可以感受到鴻海創辦人郭台銘是真的愛台灣，他歡迎郭台銘回來國民黨這條船上。不過，他也坦言，從他和他父親連戰表態挺時任總統候選人韓國瑜後，他和郭兩人已經有3年多沒見面了。

被問及新北市長侯友宜在228提到的「三平三安」，是否有意問鼎2024？連勝文表示，果要打仗，大家都會感受到安危，不可能只管自己的城市不管其他地方，站在新北市長的立場發表這樣的評論是有道理的；至於是不是代表就要參選？他私下接觸侯，侯對2024態度還是很保守的。