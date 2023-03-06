赴新北視察萬大線侯友宜沒陪 蔣萬安：不會傷心

軌道建設成近期關注焦點，尤其橫跨雙北的萬大中和樹林線更是，台北市長蔣萬安今天赴永和永平國小附近工地主持捷運萬大線潛盾隧道工程貫通典禮，不過新北市長侯友宜並未到場，引發討論。蔣強調「不會」傷心，並表示今天主要是從台北端貫通到新北的工程，且工程人員過程非常辛苦，因此除貫通典禮外，最重要是藉機會謝謝所有施工人員。

蔣萬安表示，今天工程最主要是從台北端貫通到新北，所以今天特別到永平國小這裡的LG05站來舉行貫通典禮，所以剛剛大家可以看到該工程的長度非常長，因為過去站與站之間的平均長度大概是500到900公尺，但這一次等於是兩倍的1700公尺。