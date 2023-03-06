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赴新北視察萬大線侯友宜沒陪 蔣萬安：不會傷心

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
台北市長蔣萬安今上午赴永和永平國小附近視察捷運萬大線潛盾隧道工程。記者李成蔭／攝影
台北市長蔣萬安今上午赴永和永平國小附近視察捷運萬大線潛盾隧道工程。記者李成蔭／攝影

軌道建設成近期關注焦點，尤其橫跨雙北的萬大中和樹林線更是，台北市長蔣萬安今天赴永和永平國小附近工地主持捷運萬大線潛盾隧道工程貫通典禮，不過新北市長侯友宜並未到場，引發討論。蔣強調「不會」傷心，並表示今天主要是從台北端貫通到新北的工程，且工程人員過程非常辛苦，因此除貫通典禮外，最重要是藉機會謝謝所有施工人員。

蔣萬安表示，今天工程最主要是從台北端貫通到新北，所以今天特別到永平國小這裡的LG05站來舉行貫通典禮，所以剛剛大家可以看到該工程的長度非常長，因為過去站與站之間的平均長度大概是500到900公尺，但這一次等於是兩倍的1700公尺。

蔣萬安還說，這次工程是貫通整個新店溪的河底隧道，所以工程上面相當困難，而且施工過程對工程人員來講非常辛苦，不管是如廁、吃飯，還有包括要長期遭受到整個施工過程的噪音等，所以今天除要舉行貫通典禮，更重要是希望藉這個機會謝謝所有施工人員。

永和永平國小附近的捷運萬大線工程。記者李成蔭／攝影
永和永平國小附近的捷運萬大線工程。記者李成蔭／攝影
台北市長蔣萬安今上午赴永和永平國小附近主持捷運萬大線潛盾隧道工程貫通典禮後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
台北市長蔣萬安今上午赴永和永平國小附近主持捷運萬大線潛盾隧道工程貫通典禮後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

蔣萬安

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