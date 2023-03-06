侯友宜遭質疑造假搭車時間 綠委：難道有未卜先知能力

國民黨南投縣立委補選候選人林明溱落敗，新北市長侯友宜遭到質疑造假安坑輕軌的搭乘時間，民進黨立委林楚茵今天表示，難道侯友宜團隊有未卜先知的能力，還是早就規劃侯友宜不想去南投幫林明溱站台。

溫朗東昨天在臉書發文指出，侯友宜發布3月3日視察安坑輕軌的影片，但是影片內容的資訊看板卻顯示3月2日，侯友宜說謊是為了卸下南投立委補選失利的責任。

林楚茵中午在臉書發文指出，侯友宜過去在恩恩案動員消防局「演習變演戲」，請問他是忘記還是害怕想起來，顯見侯友宜就是一個說謊慣犯。

林楚茵再指，新北市政府今天又再度找到一個「余文」來幫侯友宜洗白，但是從過去的恩恩案就已經證明，「侯友宜為了掩飾地方政府的失職，可以動用整個市府資源來陪他演戲」。

林楚茵質疑，這回輪到「安坑輕軌」的視察，難道也要如法炮製，侯友宜過去視察、動土都喜歡在媒體宣傳，這次這種這麼大的行程，卻保密到連在地議員都不知道。

林楚茵說，她自己是媒體出身，當然知道媒體有時候會使用資料畫面 ，但是難道侯友宜團隊有未卜先知的能力，前一天就知道視察當天會拍不好，前一天先把資料畫面拍好，還是早就規劃侯友宜不想去南投站台。

侯友宜稍早受訪時澄清，他在3月3日以變裝方式與同仁搭成安坑輕軌，並且與市民朋友互動，讓民眾直接講出感受，了解需求，非常感謝當時一起搭乘的市民，大家都說安坑輕軌做得很好，外面的風景讓人心曠神怡。