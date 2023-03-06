為選總統私下找學者惡補國際學分？ 侯友宜回應了

新北市長侯友宜近期公開行程減少，外界傳聞侯為選總統，私下找學者惡補國際學分。侯友宜今早回應，最近雖然減少公開行程，但其實私下都是花時間在跟局處首長開會，與區長、里長解決列管案子，每分每秒都在為新北市政付出。

侯友宜參加「2023攜手共好、基北北桃女力藍圖，歡慶國際婦女節-跨縣市婦女政策與實務高峰論壇」時說，自己行程真的很多，包括公開行程還有與局處首長開會、第一線區政業務推動，這些都要都全力以赴，自己要把握每分每秒來為新北市政付出。

侯友宜指出，大家可以看到，自己最近都在跟里長、區長針對列管案子盯進度，雖沒有公開，但是這些工作都在快速執行中，新北有許多大建設，像捷運、交通，產業園區等，自己都是全力以赴。

侯友宜表示，另外像是對於弱勢族群關心的問題，自己也會積極處理，新北市就像台灣縮影，幅員遼闊、人口最多，「新北市要做大市，也要做大事」，所以自己會全力好好拚2030新願景工程。

另外，侯友宜今日眼角微腫，也受到關注。侯回應，昨天到板橋運動場時，碰上一群高中生，主動邀約跟他們來一場一對一的籃球鬥牛賽，在比賽中，難免會有碰撞，這是很正常的事。侯還開玩笑說，「這不是家暴」，這是昨天跟跟這些可愛的高中同學們一起比賽才撞到的。