快訊

台大助理教授缺國科會計畫升等被打槍 挨批影響學術自由

退休要存千萬元？其實只要「837萬」就夠 專家教搭勞退這樣配置更周全

國際科技大廠狂裁員 台積電、聯發科為何能逆勢徵才？

為選總統私下找學者惡補國際學分？ 侯友宜回應了

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
外界盛傳新北市長侯友宜為準備總統大選，私下找學者惡補國際學分。侯友宜今早出席歡慶國際婦女節-跨縣市婦女政策與實務高峰論壇，結束後受訪回應。記者張睿廷／攝影
外界盛傳新北市長侯友宜為準備總統大選，私下找學者惡補國際學分。侯友宜今早出席歡慶國際婦女節-跨縣市婦女政策與實務高峰論壇，結束後受訪回應。記者張睿廷／攝影

新北市長侯友宜近期公開行程減少，外界傳聞侯為選總統，私下找學者惡補國際學分。侯友宜今早回應，最近雖然減少公開行程，但其實私下都是花時間在跟局處首長開會，與區長、里長解決列管案子，每分每秒都在為新北市政付出。

侯友宜參加「2023攜手共好、基北北桃女力藍圖，歡慶國際婦女節-跨縣市婦女政策與實務高峰論壇」時說，自己行程真的很多，包括公開行程還有與局處首長開會、第一線區政業務推動，這些都要都全力以赴，自己要把握每分每秒來為新北市政付出。

侯友宜指出，大家可以看到，自己最近都在跟里長、區長針對列管案子盯進度，雖沒有公開，但是這些工作都在快速執行中，新北有許多大建設，像捷運、交通，產業園區等，自己都是全力以赴。

侯友宜表示，另外像是對於弱勢族群關心的問題，自己也會積極處理，新北市就像台灣縮影，幅員遼闊、人口最多，「新北市要做大市，也要做大事」，所以自己會全力好好拚2030新願景工程。

另外，侯友宜今日眼角微腫，也受到關注。侯回應，昨天到板橋運動場時，碰上一群高中生，主動邀約跟他們來一場一對一的籃球鬥牛賽，在比賽中，難免會有碰撞，這是很正常的事。侯還開玩笑說，「這不是家暴」，這是昨天跟跟這些可愛的高中同學們一起比賽才撞到的。

侯友宜 婦女節

延伸閱讀

侯友宜成南投補選戰犯？ 蔣萬安緩頰：他輔選還錄影片

侯友宜遭指南投立委敗選戰犯 綠委酸當官只管粉飾太平

遭國民黨批南投敗選戰犯 侯友宜：要做好新北市長工作

綠營質疑搭乘安坑輕軌時間造假 侯友宜今澄清

相關新聞

綠營質疑搭乘安坑輕軌時間造假 侯友宜今澄清

新北市長侯友宜3日視察安坑輕軌遭網紅溫朗東、媒體人周玉蔻質疑造假、說謊。侯友宜今表示，自己是3月3日以變裝方式搭乘安坑輕...

【重磅快評】前線無肉後方缺蛋 蔡總統英明啊

馬祖莒光斷糧，官兵在沙灘寫下「馬防部伙房沒有肉，阿兵哥肚子餓只能吃泡麵、罐頭」、「馬祖阿兵哥主菜是白飯」，踢爆前線尚未開...

立委籲中央說清楚 基捷地方配合款暴增「帳怎麼算的」

基隆捷運日前通過第一階段環評，基隆市長謝國樑公開說，基隆分攤費用從原先17.7億元，暴增3倍至53.86億元，恐使基隆陷...

為選總統私下找學者惡補國際學分？ 侯友宜回應了

新北市長侯友宜近期公開行程減少，外界傳聞侯為選總統，私下找學者惡補國際學分。侯友宜今早回應，最近雖然減少公開行程，但其實...

侯友宜成南投補選戰犯？ 蔣萬安緩頰：他輔選還錄影片

南投立委補選結束，民進黨在藍營票倉險勝引發討論，外界有聲音認為新北市長侯友宜是戰犯之一。台北市長蔣萬安表示，侯有實際到南...

賴清德遭質疑 子弟兵反擊：費鴻泰別因徐巧芯而口不擇言

國民黨立院黨團今開記者會，要求副總統賴清德針對台南正副議長賄選案向大眾交代清楚，台南市賴系議員蔡筱薇反擊，國民黨不要拿台...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦