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立委籲中央說清楚 基捷地方配合款暴增「帳怎麼算的」

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立委邱臣遠。 圖／聯合報系資料照
民眾黨立委邱臣遠。 圖／聯合報系資料照

基隆捷運日前通過第一階段環評，基隆市長謝國樑公開說，基隆分攤費用從原先17.7億元，暴增3倍至53.86億元，恐使基隆陷財政黑暗期；民眾黨立委邱臣遠今指基捷存在四大問題。

邱臣遠指，第一，基捷第二階段到底蓋不蓋？第二，興建經費到底多少？如何分配？第三，誰負責興建、誰經營？第四，虧損如何分配？這四大問題至今沒有答案，隨著市長換黨換人後，地方負擔還從17.7億元變成53.86億元，增加了三倍。

邱臣遠表示，基隆捷運一開始政策買票，接著一變再變，從80億的台鐵火車輕軌TRAIN-TRAM系統，到提升為獨立路軌的LRRT中運量捷運系統，第一階段經費暴增到425億元，卻成為進不了基隆的基隆捷運，到現在經費再度暴漲為697億元，一口氣再增加272億元，他相信這絕對不是最後動工與完工的數字。

邱臣遠說，在他去年積極追蹤下，搓破基隆市前市長林右昌一再對外保證的基隆市不用出地方配合款的說法，交通部和基隆市府也達成出17.7億元的共識，但卻沒想到現在經費增加六成，基隆市的配合款也增加兩倍，請中央說清楚，「這筆帳到底怎麼算的？」

基隆捷運 邱臣遠 謝國樑

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