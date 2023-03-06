【重磅快評】前線無肉後方缺蛋 蔡總統英明啊

馬祖莒光斷糧，官兵在沙灘寫下「馬防部伙房沒有肉，阿兵哥肚子餓只能吃泡麵、罐頭」、「馬祖阿兵哥主菜是白飯」，踢爆前線尚未開戰卻糧草告急，官兵餓到要找民間換肉吃。蔡總統真英明，老百姓缺蛋，前線官兵沒肉，這種治理能力在亞洲民主國家恐怕找不到第二個。

國防部長邱國正坦言有不夠周延之處，保證「擔任國防部長期間」，不會再發生此事。這話聽來驚悚，弦外之音像是三軍統帥連前線政務都置之不顧，後勤補給得靠人治？前線物資供應是戰力的一部分，官兵能否吃飽飯不該依靠國防部長個人保證。邱國正當務之急不是保證軍營開飯，而是調查馬防部指揮官為何坐鎮南竿大魚大肉，放任偏遠的莒光二島只能白飯配罐頭，甚至是否有更高層的官員阻止前線軍情上達。

莒光島分東西兩島，留字地點在居民僅百人的西莒，物資供應全靠南竿交通船，最近更是因海底電纜被破壞，對外通訊困難。馬防部稱，軍租民船近期因海象不佳及故障，致多次無法順利運補至馬祖地區，且莒光地區貨源有限，肉品廠商供貨不穩，故本月4、5日肉類供應不足，暫以軍用罐頭替代，其餘食材均充足。

這說法是否隱瞞實情，邱國正必須詳查。根據在地人士在爆料公社貼文，伙食補給船近一個月沒開，民間連蔬果都告罄，而軍方派運輸機急運5.2噸冷凍肉，只夠十天。這些情況比對下來，真的只有兩天無肉嗎？馬防部有無欺上瞞下？更可議的是，馬防部指揮官陳文星先前曾任副指揮官，對馬祖冬季海象影響補給的問題再熟悉不過，竟讓問題拖上近月，官兵爆料才作秀親自搭船運肉至莒光地區，為何不提早協調本部派遣運輸機處理？

陳文星去年底晉升中將，諷刺的是，蔡總統在晉任典禮上要求晉升者「越是作好準備，侵犯者冒進機率愈小」，而陳文星致詞時承諾「會在前線落實掌握敵情，作好各種整備」。結果陳文星和農委會主委陳吉仲一樣擺爛，證明蔡總統用人和領導都是嘴上功夫，上下滿嘴漂亮話交相賊，再同聲欺騙小百姓。

蔡政府為抗中保台，延長義務役還要求全民加強平時動員，十六歲少年都得列入動員名單，但國防部卻連前線官兵吃飯都顧不好。人民對國軍失去信心，如果前線斷糧事件只卸責給天氣，沒有究責法辦，誰還相信三軍統帥的統御能力？蔡總統將國防交給美國爸爸，治國交給網軍扣紅帽認知作戰，難怪安心耍廢連部隊運作紀律都不管。