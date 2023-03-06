侯友宜遭指南投立委敗選戰犯 綠委酸當官只管粉飾太平

國民黨南投縣立委補選候選人林明溱落敗，新北市長侯友宜遭到質疑是敗選的戰犯之一，民進黨立委鄭運鵬今天表示，侯友宜看起來就是哪裡有風險就窮盡手段先閃，「當官只要粉飾太平，難怪歲月靜好」。

南投縣第2選舉區立委補選結果日前出爐，林明溱以些微差距敗給民進黨候選人蔡培慧，侯友宜因為缺席林明溱上周的選前之夜，遭到質疑是國民黨敗選的戰犯之一，如今更被爆料造假視察安坑輕軌的搭乘時間。

鄭運鵬上午在臉書發文指出，副總統、民進黨主席賴清德的性格是「有責任就扛下來」，甚至遍體鱗傷也義無反顧。

鄭運鵬認為，國民黨「好好做先生」的性格，看起來就是哪裡有風險就窮盡手段先閃，造假說謊都可以，恩恩事件請警消表演勤務中心、南投補選剪接他日的行程，「當官只要粉飾太平，難怪歲月靜好」。

溫朗東昨天在臉書發文指出，侯友宜日前發布3月3日視察安坑輕軌的影片，但是影片內容的資訊看板卻顯示3月2日，「侯友宜說謊是為了卸下南投立委補選失利的責任」。

侯友宜稍早受訪時澄清，他在3月3日以變裝方式與同仁搭成安坑輕軌，並且與市民朋友互動，讓民眾直接講出感受，了解需求，非常感謝當時一起搭乘的市民，大家都說安坑輕軌做得很好，外面的風景讓人心曠神怡。