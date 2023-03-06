賴清德遭質疑 子弟兵反擊：費鴻泰別因徐巧芯而口不擇言

國民黨立院黨團今開記者會，要求副總統賴清德針對台南正副議長賄選案向大眾交代清楚，台南市賴系議員蔡筱薇反擊，國民黨不要拿台南當內鬥籌碼，呼籲立委費鴻泰更別因為徐巧芯來勢洶洶，就為了顧自己的立委寶座口不擇言。

國民黨立委費鴻泰今指出，2019年賴清德和蔡英文在爭取民進黨內總統初選時，第一個出來表態支持賴清德的就是被起訴的台南市議長邱莉莉；涉嫌性招待的行政院前發言人陳宗彥也是賴清德擔任台南市長的新聞處長；新北市議會前副議長陳文治賴也曾相挺，這些都是跟賴關係密切的人。

費鴻泰質疑，民進黨染黑台南的金脈、人脈，賴清德難道都不知情？呼籲賴清德、台南地方法院針對黑金事件以及涉案人員交保是否會串供，還有正副議長買票資金流向，向大眾說清楚。

蔡筱薇反批，國民黨今天開的記者會不只是隔夜飯重炒，陳年舊案了無新意，浪費社會資源，這些案件有的已經檢調偵結、有的司法審理中，賴清德已採取最高標準規範黨內同志，國民黨不要還停留在把法院當自家開的年代，隨意亂下指導棋，擾亂司法程序。

蔡筱薇說，國民黨的攻擊手從蔡正元、邱毅，換成曾銘宗、費鴻泰的「曾費組合」，看到徐巧芯等高聲量的後起之秀很緊張，想鞏固自己的立委寶座而口不擇言來搏版面。「戰鬥藍」到處出征，讓國民黨支持者失望，嚇跑中間選民，正是國民黨南投敗選主因，接著又出現黨內大亂鬥，亂扯台南、汙名化台南。

蔡筱薇認為，國民黨南投敗選，「戰鬥藍」這種敗票側翼就是主因，侯友宜的歲月靜好變成烽火連天、朱立倫的總統棋局也是四處碰壁，呼籲國民黨正視自己黨內黑金、貪汙問題才是正途，若繼續搞雙標，「那就繼續輸下去」。