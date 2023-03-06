疫苗加一、解封安心 閣揆陳健仁完成次世代疫苗接種

今天是流行疫情指揮中心「疫苗加一，解封安心」政策施行首日，行政院長陳健仁趁南下參加高雄旅埠中心啟用典禮，就近到市立民生醫院施打莫德納BA.4、BA.5次世代疫苗，他呼籲國人也能踴躍接種，保護自己的健康，也保護家人健康。

陳健仁院長及中央流行疫情指揮中心指揮官，今早11點雙雙在高雄市立民生醫院接完成新冠肺炎次世代疫苗接種。陳健仁打完疫苗後受訪表示，新冠肺炎疫情在全世界人民團結一致，齊心努力下，疫情控制得不錯，台灣2020年至2021年的防疫表現在全世界也相當傑出，也因如此，經濟成長一直是世界各國驚豔的對象。

陳健仁說，2022年Omicron進入台灣後，台灣有較多人感染，那階段全民打預防針的覆蓋率相當高，至今台灣新冠肺炎疫苗的覆蓋率，在世界仍是排名前端。不過由於疫苗接種20天後，抗體會逐漸消退，因此呼籲尚未接種疫苗，未完成基礎劑或1歲以上今年還沒接種過BA.4 、BA.5.次世代疫苗的國人都能踴躍接種，這樣才能得到好的保護。「保護自己，就是保護身旁的親朋好友」。

他表示，今天因為參加高港旅埠中心落成，順道到民生醫院接種，高市民向來踴躍接種疫苗，是一個很好的示範地點，希望除高雄市民外，全國民眾也能踴躍接種次世代疫苗，保護自己及家人的健康，讓疫情得到更好的管控。