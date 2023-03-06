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疫苗加一、解封安心 閣揆陳健仁完成次世代疫苗接種

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
行政院長陳健仁（左二）及中央流行疫情指揮官今早雙雙到高雄市立醫院完成次世代疫苗接種，呼籲國人也能踴躍施打疫苗，保護自己及家人。記者王昭月／攝影
行政院長陳健仁（左二）及中央流行疫情指揮官今早雙雙到高雄市立醫院完成次世代疫苗接種，呼籲國人也能踴躍施打疫苗，保護自己及家人。記者王昭月／攝影

今天是流行疫情指揮中心「疫苗加一，解封安心」政策施行首日，行政院長陳健仁趁南下參加高雄旅埠中心啟用典禮，就近到市立民生醫院施打莫德納BA.4、BA.5次世代疫苗，他呼籲國人也能踴躍接種，保護自己的健康，也保護家人健康。

陳健仁院長及中央流行疫情指揮中心指揮官，今早11點雙雙在高雄市立民生醫院接完成新冠肺炎次世代疫苗接種。陳健仁打完疫苗後受訪表示，新冠肺炎疫情在全世界人民團結一致，齊心努力下，疫情控制得不錯，台灣2020年至2021年的防疫表現在全世界也相當傑出，也因如此，經濟成長一直是世界各國驚豔的對象。

陳健仁說，2022年Omicron進入台灣後，台灣有較多人感染，那階段全民打預防針的覆蓋率相當高，至今台灣新冠肺炎疫苗的覆蓋率，在世界仍是排名前端。不過由於疫苗接種20天後，抗體會逐漸消退，因此呼籲尚未接種疫苗，未完成基礎劑或1歲以上今年還沒接種過BA.4 、BA.5.次世代疫苗的國人都能踴躍接種，這樣才能得到好的保護。「保護自己，就是保護身旁的親朋好友」。

他表示，今天因為參加高港旅埠中心落成，順道到民生醫院接種，高市民向來踴躍接種疫苗，是一個很好的示範地點，希望除高雄市民外，全國民眾也能踴躍接種次世代疫苗，保護自己及家人的健康，讓疫情得到更好的管控。

次世代疫苗 新冠肺炎 疫情

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