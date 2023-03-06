接見史瓦帝尼總理戴克禮 蔡英文：感謝為台灣仗義執言
我國非洲友邦史瓦帝尼王國總理戴克禮（H. E. Cleopas Sipho Dlamini）應我國政府邀請率團訪台，今天蔡英文總統在總統府接見。蔡總統表示，台灣和史瓦帝尼都尊重國際秩序，堅定維護區域和平穩定，藉著今天這個機會，她要感謝史瓦帝尼長期支持台灣的國際參與。
蔡總統表示，這次是戴克禮首次率領內閣官員訪問台灣，她要代表中華民國政府及人民最誠摯歡迎。她曾在2018年訪問史瓦帝尼王國，非洲壯闊的景色、當地人民熱情接待，都讓她印象深刻，隨後恩史瓦帝三世國王也兩度來台訪問，一起見證兩國在各領域的交流成果。
蔡總統表示，疫情期間，台灣和史瓦帝尼攜手合作，相互扶持，共同生產醫療口罩，是彼此重要的防疫夥伴。兩國也持續在經貿、公衛、資通訊等領域深化合作，為雙方人民創造更多福祉。此外，台灣和史瓦帝尼都是尊重國際秩序，堅定維護區域和平穩定的國家，藉著今天這個機會，她要感謝史瓦帝尼長期支持台灣的國際參與，戴克禮也多次在國際場域為台灣仗義執言，這分情誼讓台灣人民非常感動。
蔡總統說，今年是兩國建交55周年，未來會繼續透過政府及民間力量，加速推動兩國合作交流，讓邦誼不斷深化，最後再次歡迎戴克禮率團來訪，祝福大家行程順利，也請戴克禮轉達她對國王及王母的問候。
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