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遭國民黨批南投敗選戰犯 侯友宜：要做好新北市長工作

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
黨內人士批評新北市長侯友宜沒下南投參加選前之夜造成選舉失利，他今早出席歡慶國際婦女節跨縣市婦女政策與實務高峰論壇做出回應。記者張睿廷／攝影
黨內人士批評新北市長侯友宜沒下南投參加選前之夜造成選舉失利，他今早出席歡慶國際婦女節跨縣市婦女政策與實務高峰論壇做出回應。記者張睿廷／攝影

國民黨南投立委補選失利，由於新北市長侯友宜在選前之夜沒下南投站台，被黨內人士批是戰犯，要重新考慮總統候選人。侯今早回應，自己是新北市長，轄區幅員遼闊，自己有新北市長的角色要扮演，希望大家都能齊心協力，為中華民國台灣做事。

侯友宜今早出席「2023攜手共好、基北北桃女力藍圖，歡慶國際婦女節－跨縣市婦女政策與實務高峰論壇」時說，選舉是一時的，贏得選舉的人，更應該積極為國為民做事，除虛心檢討、調整步伐，扮演不一樣的角色，更要為國家為人民做事，只要大家同心齊力，相信中華民國台灣就會變得更好。

另傳出國民黨主席朱立倫有邀請侯友宜參加，卻遭婉拒。侯友宜回應，新北市是台灣縮影，城鄉邊際很大，大家更應積極努力做好自己的工作，像自己的市政工作非常龐大，所以不管是公開的，還是沒有公開的，幾乎行程都是滿檔，自己會全心全力拚市政，把工作角色做好，希望大家一起齊心合作。

還有藍營人士認為認為此次敗選主因是不團結，希望黨中央盡快提名侯友宜參選總統。侯表示，每個人有每個人的角色，黨有黨的角色，自己現在是新北市長，也有新北市長的角色。自己只有一個願望，就是大家好好認真為這塊土地、為國家、為人民多做一點事，讓國家能快速進步，人民能穩定生活，「這才是我們最大的心願」。

侯友宜 中華民國台灣

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