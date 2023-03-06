遭國民黨批南投敗選戰犯 侯友宜：要做好新北市長工作

國民黨南投立委補選失利，由於新北市長侯友宜在選前之夜沒下南投站台，被黨內人士批是戰犯，要重新考慮總統候選人。侯今早回應，自己是新北市長，轄區幅員遼闊，自己有新北市長的角色要扮演，希望大家都能齊心協力，為中華民國台灣做事。

侯友宜今早出席「2023攜手共好、基北北桃女力藍圖，歡慶國際婦女節－跨縣市婦女政策與實務高峰論壇」時說，選舉是一時的，贏得選舉的人，更應該積極為國為民做事，除虛心檢討、調整步伐，扮演不一樣的角色，更要為國家為人民做事，只要大家同心齊力，相信中華民國台灣就會變得更好。

另傳出國民黨主席朱立倫有邀請侯友宜參加，卻遭婉拒。侯友宜回應，新北市是台灣縮影，城鄉邊際很大，大家更應積極努力做好自己的工作，像自己的市政工作非常龐大，所以不管是公開的，還是沒有公開的，幾乎行程都是滿檔，自己會全心全力拚市政，把工作角色做好，希望大家一起齊心合作。

還有藍營人士認為認為此次敗選主因是不團結，希望黨中央盡快提名侯友宜參選總統。侯表示，每個人有每個人的角色，黨有黨的角色，自己現在是新北市長，也有新北市長的角色。自己只有一個願望，就是大家好好認真為這塊土地、為國家、為人民多做一點事，讓國家能快速進步，人民能穩定生活，「這才是我們最大的心願」。