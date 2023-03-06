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警勤加給28年未調整 內政部：努力爭取調愈多愈好

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
內政部長林右昌今天列席立法院內政委員會備詢，回答威權象徵處置進度。記者胡經周／攝影
內政部長林右昌今天列席立法院內政委員會備詢，回答威權象徵處置進度。記者胡經周／攝影

警勤加給30年來未調整，內政部林右昌昨天在臉書為基層警員請命，表示已責成警政署在最短時間內研擬提升警勤加給方案。內政部次長花敬群今天在立法院司法法制委員會答詢時表示，內政部立場當然是支持，調愈多愈好，至於調多少，還要再跟行政院及地方政府溝通。

林右昌指出，近年來，基層警員的業務越趨複雜，面臨的工作危勞程度也與往日不同。過去他擔任基隆市長時就非常重視警察工作與福利，因此在上任後，開始深入思考該如何照顧基層警察，解決目前所面臨的困境，「警勤加給」就是其中一項重要課題。

林右昌表示，現行警勤加給制度，從1995年至今已28年沒有調整。要鼓舞基層警員的士氣，調整警勤加給，絕對會比調整超勤加班費更有感。所以在2月23日我首次參加警政署署務會報時，便請警政署針對現行警勤加給面臨的問題提出檢討，並責成在最短的時間內研擬適當的加給提升方案，照顧第一線人員。

林右昌說，目前警勤加給提升方案正研擬討論中，未來完整方案提出後，他會與大家報告，希望各界能一起支持提升警員待遇。

民眾黨立委賴香伶、民進黨立委吳琪銘等人今天在立法院司法法制委員會質詢時，皆關注警勤加給調幅，先前以初步試算的4％調升來算，每月多約300元，朝野都認為太低。人事長蘇俊榮答詢時表示，要先由內政部提報方案；花敬群答詢表示，還要再跟政院及地方政府溝通，內政部會努力幫警察同仁爭取，支持調愈多愈好。

內政部 林右昌 警察

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