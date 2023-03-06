影／小笠原分析總統選戰五五波 鄭文燦：戒慎恐懼、步步為營

針對南投第二選區立委補選，民進黨蔡培慧最終以1925票差距擊敗國民黨林明溱。曾準確預測台灣去年九合一大選結果的日本政治學者小笠原欣幸，看完這次立委補選結果後認為，這次勝利雖然對民進黨有利，但未改變選局，2024總統大選民進黨與國民黨仍是「五五波」的態勢。

行政院副院長鄭文燦今天出席國科會高齡科技產業策略會議受訪時表示，在困難的選區勝出，真的不容易，當選是責任的開始，蔡培慧一定會非常認真努力，反映地方的需求，行政院也會全力支持南投的各項建設。而對於2024總統選舉，鄭文燦說，執政的挑戰就是要兢兢業業，擴大照顧產業、民眾，能夠讓疫後復甦的腳步快一點，選舉的挑戰當然要戒慎恐懼、步步為營，小笠原教授說五五波，這是新的起點，選舉是對執政的考驗，我們也是抱著這樣的心情。 行政院副院長鄭文燦今天出席國科會高齡科技產業策略會議並致詞。記者胡經周／攝影 行政院副院長鄭文燦（右）今天在國科會主委吳政忠（左）陪同下，出席國科會高齡科技產業策略會議。記者胡經周／攝影