特別預算驚現13億小金庫？藍委斥：還稅於民還要撈一筆

立法院財委會今（6）日審議關於普發現金的特別預算案，立委李貴敏質詢時指出，編列項目中有諸多荒唐之處，包括預備金高達13億元、財政部架一次性網站和客服費用要花1.3億元，立委賴士葆也提出，各部會廣宣費竟然要另花7300萬元。李貴敏批，除了不知恥，更是利用還稅於民再撈一筆。

立法院財委會今聯席審議「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，各部會首長出席備質詢。

立委李貴敏質詢時指出，這次特別預算真正目的是普發現金、超徵稅收還稅於民，因此「還稅於民」應該是最重要的一件事情，但是編列預算時並沒有按照規定、財政紀律不彰。她表示，實際上去年就可以發這筆錢，卻搞到今天，其實是為了要把蔡政府錯誤政策包裹進來，不僅如此，還讓行政單位吃肉，人民自己的辛苦納稅錢，卻只能拿到枝微末節。

李貴敏表示，主計總處在編列項目中有「預備金」13億元，她批主計長朱澤民藐視「預算法」，在總預算中已經有第一預備金和第二預備金，特別預算裡竟然還編列預備金。

她痛批「荒唐到什麼程度」，直指主計總處在該項目說明中寫「為因應本特別預算期間各項工作經費執行所需」，但其實在每一工作項目中都已經包含執行費用了，還要另編13億元，「本來發1萬元、剝削掉4000元，就是為了補貼錯誤的政策」。

朱澤民解釋，總預算的預備金不能移到特別預算來用，例如萬一補發現金時有新生兒人數增加，必須有一些準備。

李貴敏再批，特別預算每個項目的形容詞，除了「普發現金」是這次的目的之外，哪一項不是正常年度預算本來就應該做的事情？例如挹注全民健保基金，哪一項不是在正常業務範圍中應該做的？

李貴敏表示，「預算法」第22、62、64、70條規定得清清楚楚，還有臉講說是按照法規辦理，「知不知恥啊？」她更批，除了藐視法律，製造一個13億元的小金庫，讓行政單位為所欲為，同時今年是選舉年，這些預算當成競選經費，「真的可恥」。

朱澤民回應，預備金一定要花用在相關預算裡。

李貴敏也提出實際「浪費錢」例子，財政部預算中編列普發現金的客服專線，設計網路服務，網路租賃、建置網站、媒體政策宣導費用，高達1.3億元，她問，難道「普發現金不是一次性的嗎？以後還會常態化嗎？」她質疑一般企業建置一個網站要400萬元嗎？客服專線需要1億元嗎？

財政部部長莊翠雲回應，「為了讓民眾可以方便直接到網站領」，面對費用太高的質疑，莊翠雲僅回「希望民眾可以得到即時的服務」。

李貴敏表示，政府是「不把老百姓的錢當錢」，民間才會說「連還稅於民都要撈一筆」；莊翠雲回「不是這樣子」，李貴敏批「連錯誤都不肯面對，就不要期待會改進」。

立委賴士葆質詢時也提出，各部會預算中，有關「廣宣費用」總計就有7400萬元，包括財政部1600萬元、經濟部2550萬元、農委會200萬元、文化部3050萬元。他表示，行政院開個記者會，民眾就都知道了，現在有誰不知道要發6000元？還需要這麼多廣宣費用嗎？朱澤民回應，這是為了各部會各自的細目廣宣。