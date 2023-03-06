綠營質疑搭乘安坑輕軌時間造假 侯友宜今澄清

新北市長侯友宜3日視察安坑輕軌遭網紅溫朗東、媒體人周玉蔻質疑造假、說謊。侯友宜今表示，自己是3月3日以變裝方式搭乘安坑輕軌，一路視察，了解民眾需求，當天也有碰到里長，獲得相關回饋。

溫朗東5日在臉書PO文「侯友宜說謊被我抓包啦」，指侯友宜4日發布3日視察安坑輕軌影片，但影片內容的資訊看板顯示的是3月2日，批侯友宜說謊是為了卸下南投立委補選失利的責任。不過新北市府表示，2日的背景畫面是反應畫面，是場勘時的資料、補拍畫面，批評有心人士抹黑。

侯友宜今早出席「2023攜手共好、基北北桃女力藍圖，歡慶國際婦女節-跨縣市婦女政策與實務高峰論壇」時說，自己3月3日以變裝方式與同仁搭成安坑輕軌，並與市民朋友互動，讓民眾直接講出感受，了解需求。非常感謝當時一起搭乘的市民，他們都說安坑輕軌做得很好，外面的風景讓人心曠神怡。

侯友宜說，安坑輕軌不是只能通勤、通學，還可以到二叭子植物園去旅遊觀光，自己也有到二叭子植物園看美麗風景，當時還碰到里長，對方也很關心安坑輕軌，並表達周邊建設還有哪裡可以改善。

侯友宜指出，熱情的民眾對安坑輕軌肯定有加，當然難免有一些小狀況，像是按鈕的部分，民眾搭乘後才知道怎麼按，這些市府都會去調整。

侯友宜表示，今天要試營運，就會把這些問題做好，也想特別提醒大家，安坑輕軌今日正式試營運，也期待喜歡安坑輕軌的朋友可以再來搭乘，分享輕軌的舒適。