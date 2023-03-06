快訊

台大助理教授缺國科會計畫升等被打槍 挨批影響學術自由

退休要存千萬元？其實只要「837萬」就夠 專家教搭勞退這樣配置更周全

國際科技大廠狂裁員 台積電、聯發科為何能逆勢徵才？

綠營質疑搭乘安坑輕軌時間造假 侯友宜今澄清

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
綠營質疑新北市長侯友宜「造假」搭乘安坑輕軌時間，侯今早在出席婦女政策與實務高峰論壇活動後作出回應。記者張睿廷／攝影
綠營質疑新北市長侯友宜「造假」搭乘安坑輕軌時間，侯今早在出席婦女政策與實務高峰論壇活動後作出回應。記者張睿廷／攝影

新北市長侯友宜3日視察安坑輕軌遭網紅溫朗東、媒體人周玉蔻質疑造假、說謊。侯友宜今表示，自己是3月3日以變裝方式搭乘安坑輕軌，一路視察，了解民眾需求，當天也有碰到里長，獲得相關回饋。

溫朗東5日在臉書PO文「侯友宜說謊被我抓包啦」，指侯友宜4日發布3日視察安坑輕軌影片，但影片內容的資訊看板顯示的是3月2日，批侯友宜說謊是為了卸下南投立委補選失利的責任。不過新北市府表示，2日的背景畫面是反應畫面，是場勘時的資料、補拍畫面，批評有心人士抹黑。

侯友宜今早出席「2023攜手共好、基北北桃女力藍圖，歡慶國際婦女節-跨縣市婦女政策與實務高峰論壇」時說，自己3月3日以變裝方式與同仁搭成安坑輕軌，並與市民朋友互動，讓民眾直接講出感受，了解需求。非常感謝當時一起搭乘的市民，他們都說安坑輕軌做得很好，外面的風景讓人心曠神怡。

侯友宜說，安坑輕軌不是只能通勤、通學，還可以到二叭子植物園去旅遊觀光，自己也有到二叭子植物園看美麗風景，當時還碰到里長，對方也很關心安坑輕軌，並表達周邊建設還有哪裡可以改善。

侯友宜指出，熱情的民眾對安坑輕軌肯定有加，當然難免有一些小狀況，像是按鈕的部分，民眾搭乘後才知道怎麼按，這些市府都會去調整。

侯友宜表示，今天要試營運，就會把這些問題做好，也想特別提醒大家，安坑輕軌今日正式試營運，也期待喜歡安坑輕軌的朋友可以再來搭乘，分享輕軌的舒適。

安坑輕軌 侯友宜

延伸閱讀

缺席選前之夜...侯友宜未下南投助選引討論 藍議員緩頰曝「成敗主因」

南投補選重挫藍營士氣...侯友宜缺席選前之夜成戰犯？藍新北黨部這樣說

南投立委補選蔡培慧勝選 他點出3問題：侯友宜會是下一個林明溱？

綠民代質疑侯友宜準備落跑 戴湘儀：民進黨心中只有2024

相關新聞

綠營質疑搭乘安坑輕軌時間造假 侯友宜今澄清

新北市長侯友宜3日視察安坑輕軌遭網紅溫朗東、媒體人周玉蔻質疑造假、說謊。侯友宜今表示，自己是3月3日以變裝方式搭乘安坑輕...

影／新黨與民間團體赴台日交流協會 抗議日經新聞報導

日本經濟新聞日前推出「台灣未知的真面目」系列專題，報導指台灣九成軍官退役後前往中國，相關報導引起退輔會主委馮世寬爆粗口駁...

特別預算驚現13億小金庫？藍委斥：還稅於民還要撈一筆

立法院財委會今（6）日審議關於普發現金的特別預算案，立委李貴敏質詢時指出，編列項目中有諸多荒唐之處，包括預備金高達13億...

本土社團勸進爭取連任 立委黃國書：有責任守住關鍵一席

國防部前部長、屬新系的蔡明憲號召本土社團中午開記者會，發表共同聲明：「黃國書是最有機會連任勝出的候選人」，呼籲立委黃國書...

民眾黨團籲「個資三箭」勿盲射 國發會修法草案別再拖

民眾黨立委賴香伶、陳琬惠今舉行記者會，指政府對個資外洩建立內控機制，但事實上內控機制SOP形同虛設，籲個資三箭不要盲射，...

吳堂安核定排水工程經費歸零 林為洲轟圖利廠商下台

內政部常務次長吳堂安遭點名涉入新竹市立棒球場疏失，國民黨立委林為洲今天表示，吳堂安過去在新竹市工務處長任內核定廠商提出細...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦