本土社團勸進爭取連任 立委黃國書：有責任守住關鍵一席

國防部前部長、屬新系的蔡明憲號召本土社團中午開記者會，發表共同聲明：「黃國書是最有機會連任勝出的候選人」，呼籲立委黃國書再次出馬競選連任，守住綠營重要的一席立委。

2024大選在即，退出民進黨的立委黃國書因線民事件曾表示不再連任，但面對藍營來勢洶洶，綠營地方支持者對選情憂心不已，蔡明憲結合本土社團開記者會，指最新民調結果顯示，黃國書最有機會勝出。

2021年10月爆出黃國書曾是國民黨線民，黃國書宣布「三退」，即退出新潮流、退出民進黨，不再參選。

黃國書受訪表示，基層勸進的聲音，他都聽到了。他認為須看民進黨中央的決定。

黃國書說，黃國書今天受訪時表示，眼前最重要的任務就是幫忙打贏2024年的立委選舉，「沒有我個人的思考，只有團隊的思考」。

如何守住台中市第六選區立委，他說，「我覺得這是我的任務」，自己在選區受到所有選民的支持跟栽培，他當然有責任為綠營守住關鍵的一席。

不過，黃國書也說，未來是否繼續參選立委，這個不是自己的主觀意願，很多選民當然會支持他競逐連任，自己都非常感謝，但是還是要考量到民進黨的整體思維，「在這個事情上的思考，這個我都尊重」。

台中市議員江肇國有意競爭第六選區黨內提名，勤走選區，不過他表示，「尊重黨中央安排」。