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民眾黨團籲「個資三箭」勿盲射 國發會修法草案別再拖

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
台灣民眾黨立委賴香伶。 圖／台灣民眾黨團提供
台灣民眾黨立委賴香伶。 圖／台灣民眾黨團提供

民眾黨立委賴香伶陳琬惠今舉行記者會，指政府對個資外洩建立內控機制，但事實上內控機制SOP形同虛設，籲個資三箭不要盲射，應儘速建立二級獨立機關，國發會既已承諾送個資法修法草案到立院審議，就別再拖。

賴香伶說，包括國家圖書館、內政部營建署等政府網頁，點進去就跳出「不安全」等警示，她指出，目前仍有大量的政府部門網站沒有使用「安全憑證」，未啟用HTTPS加密功能，因此輸入帳密和傳送資料都隱含風險，在瀏覽器上顯示「不安全」，還常被防毒軟體或瀏覽器的安全機制禁止訪問，這就是最明顯的資安破口。

賴香伶表示，民眾黨團向國發會詢問內控機制流程，得到的答案卻僅是通知國發會與數位部，然後報告行政院處理，「說白了，國發會就是答非所問，根本沒有內控機制」；內控機制不僅要改進已發生的問題，更要預防問題，提前防堵漏洞。

陳琬惠質疑，數位部一年編列211億元，光國家網站就這麼多「不安全」，請問預算都拿來做什麼了？個資外洩問題從2017年到現在，政府到底做了哪些事？

陳琬惠指，今年度數位部拿了211億元預算，但看起來對於數位管理、犯罪預防、個資外洩等漏洞，都還是「用撥接的速度在解決問題」，請數位部長唐鳳不要只關心蚵仔麵線怎麼賣，應該更正視個資外洩議題，並加速研議相關配套措施。

陳琬惠表示，國發會日前進行防止非公務機關個資外洩報告，提出個資三箭構想，欲強化聯繫會議功能、提高個資法罰則、推動設立個資保護獨立機關，批現在才要強化聯繫「就像寒假結束才想到要趕作業」。

陳琬惠指，應比照歐盟「一般資料保護規則」(GDPR)，以年營業額一定比例做為罰款額度的上限，讓企業更重視自身個資保護義務；跨部門資安防護工程浩大，也需加強監管力度、培養官員個資保護意識，才能即時處理問題。

台灣民眾黨立委陳琬惠。 圖／台灣民眾黨團提供
台灣民眾黨立委陳琬惠。 圖／台灣民眾黨團提供

個資 陳琬惠 賴香伶

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