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國民黨團：民進黨染黑府城金脈、人脈 賴清德不知情？

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨立院黨團上午舉行「民進黨染黑府城的金脈、人脈 賴清德都不知情?」記者會。記者蘇健忠／攝影
國民黨立院黨團上午舉行「民進黨染黑府城的金脈、人脈 賴清德都不知情?」記者會。記者蘇健忠／攝影

針對台南市議長邱莉莉賄選案，國民黨立院黨團上午舉行「民進黨染黑府城的金脈、人脈 賴清德都不知情?」記者會，呼籲副總統賴清德和台南地方法院，針對台南黑金事件，以及涉案人元交保是否會串供，還有議長、副議長買票資金流向說清楚，給社會大眾一個交代。

國民黨立委費鴻泰指出，2019年賴清德和蔡英文總統在爭取民進黨黨內總統初選時，第一個出來表態的支持賴清德的就是被起訴的台南市議長邱莉莉；而涉嫌性招待的行政院前發言人陳宗彥也是賴清德擔任台南市長的新聞處長；新北市議會前副議長陳文治賴也曾相挺。都是跟賴關係密切的人

費鴻泰再質疑賴清德，2015年在台南發生的爐渣案不用主動去了解嗎？現在檢察官要求被起訴的民進黨前中執委郭再欽21.6億不法所得要繳納，到底這筆錢流向哪裡？有沒有流向個人？賴清德不知道嗎？

國民黨團總召曾銘宗表示，國民黨團提出三疑點，要求台南地檢署說到做到，全力掃蕩所有不法。第一，賴清德長期執政的台南為何陸續發生嚴重的黑金事件？涉案人員為何全部交保，會不會串供？；議長、副議長買票事件為何沒查資金流向？請台南地方法院和賴清德說清楚、講明白。

賴清德 國民黨

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