吳堂安核定排水工程經費歸零 林為洲轟圖利廠商下台

內政部常務次長吳堂安遭點名涉入新竹市立棒球場疏失，國民黨立委林為洲今天表示，吳堂安過去在新竹市工務處長任內核定廠商提出細部設計變更，植草加紅土的經費縮減為320萬元，排水工程的金額更直接變成0元，顯見吳堂安沒有資格掌管全國重大工程，所以請他下台。

林為洲上午在立法院舉行「新竹棒球場疏失釀禍，吳堂安下台負責」記者會，林為洲指出，吳堂安在擔任新竹市公務處長任內，核定興建新竹市立棒球場，監察院的審計單位、政風室都已經對疏失的官員提起糾舉，現在已經確認有十幾位官員有疏失，而最高層級就是吳堂安。

林為洲說明，新竹市政府最初向教育部爭取前瞻基礎建設經費，想要把興建球場的預算從3億元增加到12億元，他們在計畫說明裡面有特別提到，新竹市政府想要興建一座A級球場，未來可以舉辦國際比賽。

林為洲說，根據新竹市政府在2017年8月提出的工程概算，當時申請的補助為排水工程4000萬元、植草與紅土回填2000萬元，總共有6000萬元，廠商得標後卻縮減為排水工程2000萬元、植草與紅土回填700萬元。

林為洲指出，施作廠商在2020年4月22日提出細部設計變更，不僅植草與紅土回填的經費縮減為320萬元，排水工程更是直接變成0元，而吳堂安在2020年5月19日正式核定，「這個過程就是這樣」。

林為洲表示，新竹市立棒球場工程核心的重點就是紅土回填，吳堂安聲稱自己在施工的時候已經離職，但是就是他在位時核定廠商變更細部設計，所以吳堂安責無旁貸，「這就是你的責任，請不要說謊」。

林為洲批評，吳堂安就是在逃避責任跟說謊，現在還能擔任內政部次長，內政部下面還有營建署與建築研究所，吳堂安卻要負責掌管、督導全國的重大工程，「你自己就有疏失了，還有資格督導全國重大工程嗎？」

林為洲強調，今天只有一個要求，就是請吳堂安下台，吳堂安沒有資格督導全國的重大工程，「你的督導就是圖利廠商，讓廠商不用做排水工程，現在要重新施作球場才有辦法比賽，你不會不好意思喔？」