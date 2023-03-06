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公務員今年調薪有望？人事長：朝這方向努力
去年實質薪資負成長，國民黨立委曾銘宗今天在立法院司法法制委員會質詢時詢問，人事總處今年或明年有無調薪規畫？人事長蘇俊榮答詢表示，會盡快與相關單位凝聚共識，將擬出的兩三個方案報行政院決定，「很快，不會拖太久。」
行政院人事總處人事長蘇俊榮今天列席立法院司法法制委員會報告業務概況並備詢。
曾銘宗質詢時指出，政府調薪過去都會帶動民間企業跟進，尤其企業目前低薪情況嚴重，即使獲利好、股價高的上市櫃公司也有低薪情況，希望政府可以帶動民間調薪。
蘇俊榮表示，最近他們也聽到一些聲音，期待政府帶動來調薪，人總會依照過往情況，和地方政府相關單位及銓敘部一起來討論。他也說，今年作業期程會提早，在凝聚共識過程中，大家會有不同意見，會把大家凝聚出的兩三個方案，盡快讓政院決定，再看政策決定如何。
至於調薪機率高不高？蘇俊榮備詢表示，以人總的立場，當然希望尋求最大共識，盡量幫公務人員調薪。公務機關調薪對民間企業也有帶頭作用，希望朝這樣的方向努力。
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