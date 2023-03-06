快訊

台大助理教授缺國科會計畫升等被打槍 挨批影響學術自由

退休要存千萬元？其實只要「837萬」就夠 專家教搭勞退這樣配置更周全

國際科技大廠狂裁員 台積電、聯發科為何能逆勢徵才？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

公務員今年調薪有望？人事長：朝這方向努力

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
行政院人事總處人事長蘇俊榮今天列席立法院司法法制委員會報告業務概況並備詢。圖／擷自國會頻道
行政院人事總處人事長蘇俊榮今天列席立法院司法法制委員會報告業務概況並備詢。圖／擷自國會頻道

去年實質薪資負成長，國民黨立委曾銘宗今天在立法院司法法制委員會質詢時詢問，人事總處今年或明年有無調薪規畫？人事長蘇俊榮答詢表示，會盡快與相關單位凝聚共識，將擬出的兩三個方案報行政院決定，「很快，不會拖太久。」

行政院人事總處人事長蘇俊榮今天列席立法院司法法制委員會報告業務概況並備詢。

曾銘宗質詢時指出，政府調薪過去都會帶動民間企業跟進，尤其企業目前低薪情況嚴重，即使獲利好、股價高的上市櫃公司也有低薪情況，希望政府可以帶動民間調薪。

蘇俊榮表示，最近他們也聽到一些聲音，期待政府帶動來調薪，人總會依照過往情況，和地方政府相關單位及銓敘部一起來討論。他也說，今年作業期程會提早，在凝聚共識過程中，大家會有不同意見，會把大家凝聚出的兩三個方案，盡快讓政院決定，再看政策決定如何。

至於調薪機率高不高？蘇俊榮備詢表示，以人總的立場，當然希望尋求最大共識，盡量幫公務人員調薪。公務機關調薪對民間企業也有帶頭作用，希望朝這樣的方向努力。

司法 行政院 立法院

延伸閱讀

影／政院暫緩全動法修法 曾銘宗質疑：民進黨在測風向

財長回答財政數字「只對一半」 藍委：財界98%不認可當部長

台灣是否跟進課徵「碳關稅」? 環保署這麼說

「全動法」傳出暫緩 藍黨團：未必是真的、只是帶風向

相關新聞

綠營質疑搭乘安坑輕軌時間造假 侯友宜今澄清

新北市長侯友宜3日視察安坑輕軌遭網紅溫朗東、媒體人周玉蔻質疑造假、說謊。侯友宜今表示，自己是3月3日以變裝方式搭乘安坑輕...

侯友宜成南投補選戰犯？ 蔣萬安緩頰：他輔選還錄影片

南投立委補選結束，民進黨在藍營票倉險勝引發討論，外界有聲音認為新北市長侯友宜是戰犯之一。台北市長蔣萬安表示，侯有實際到南...

賴清德遭質疑 子弟兵反擊：費鴻泰別因徐巧芯而口不擇言

國民黨立院黨團今開記者會，要求副總統賴清德針對台南正副議長賄選案向大眾交代清楚，台南市賴系議員蔡筱薇反擊，國民黨不要拿台...

接見史瓦帝尼總理戴克禮 蔡英文：感謝為台灣仗義執言

我國非洲友邦史瓦帝尼王國總理戴克禮（H. E. Cleopas Sipho Dlamini）應我國政府邀請率團訪台，今天...

疫苗加一、解封安心 閣揆陳健仁完成次世代疫苗接種

今天是流行疫情指揮中心「疫苗加一，解封安心」政策施行首日，行政院長陳健仁趁南下參加高雄旅埠中心啟用典禮，就近到市立民生醫...

遭國民黨批南投敗選戰犯 侯友宜：要做好新北市長工作

國民黨南投立委補選失利，由於新北市長侯友宜在選前之夜沒下南投站台，被黨內人士批是戰犯，要重新考慮總統候選人。侯今早回應，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦