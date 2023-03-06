全動法修法 邱國正：反對戰爭 但不能不做準備

針對全動法修法，國防部長邱國正上午在立法院受訪表示，內容不會有16歲學生上戰場，但「身為軍人出生的我反對作戰，但不能不做準備」。

邱國正受訪說明全動法決定修法過程表示，前年5月份，因為要編成全民防衛動員署，要經過立法院，黨團協商時同意在去年1月1日成立全動署，但有附帶決議，成立後要對單一縣市實施驗證、兵推，得到數據後在一年內檢討，看動員準備法進行修正，驗證一年後，參考當前環境、局勢，也看國外的例子，韓國、瑞士等都有，主要用意就是一旦作戰，對整個國家戰略物資的掌控要做運用，達到全民防衛作戰效果，基於此理由，召集各部會針對此法開會，原本只有八部會，但發現不夠周延，因為科技日新月異，必須進行修正。

他說，身為民主國家要做最好準備，而且儘量不要干預到人民生活，朝這一方面去努力，當然公告是有原因的，修好後要公告，公告的目的就是要找尋哪一個有意見、問題，綜合整理後跨部會協調，認可後到行政院、立法院，程序不會亂，過程風風擾擾，他不會怪捕風捉影，但這也是公告的目的。

但邱國正澄清說，但什麼16歲上戰場，完全沒這回事，國軍入伍18歲後，要有槍也要當兵，打靶都有嚴格規定，遑論作戰，作戰都不願意發生，「身為軍人出生的我反對作戰，但不能不做準備」，準備越周延，有狀況發生越能按部就班。

對於修法是否繼續，他說，後續將綜整相關資料，按照跨部會協調，把外界意見列進去，逐條審定，避免造成紛擾。