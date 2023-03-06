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馬祖兵沙灘字求救？ 李彥秀嘆荒島求生：蔡英文不覺羞愧?

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
疑似馬祖駐軍在沙灘上寫下「馬防部伙房都沒肉，肚子餓只能吃罐頭」等「求救」字樣。圖／取自陳竑任臉書
疑似馬祖駐軍在沙灘上寫下「馬防部伙房都沒肉，肚子餓只能吃罐頭」等「求救」字樣。圖／取自陳竑任臉書

馬祖近期因缺乏肉品，駐軍吃了數日白飯加罐頭，疑有官兵在防區顯眼沙灘處寫下「馬防部伙房都沒肉，肚子餓只能吃罐頭」等「抗議」字樣。國民黨台北市議員李彥秀今天說，「國軍荒島求生，羞辱軍人的正是蔡英文與民進黨。」

李彥秀提到，農曆春節，蔡英文分享年菜，精緻的美食與擺盤，讓網友大呼「法國大餐」；對照前線官兵沙灘疾書，只求能吃到一口肉。李彥秀問，蔡英文與民進黨政府「你不覺得你很可恥嗎？」

李彥秀今天在臉書表示，台灣民眾跑遍市場買不到一盒雞蛋，西莒官兵在沙灘留言「馬防部伙房沒有肉，阿兵哥肚子餓只能吃泡麵、罐頭」，如果不是親眼所見，真的無法想像，這就是蔡英文口中「20年來經濟最好的台灣」，「稅收超徵4500億元的美景」。

李彥秀說，當日本媒體捏造「台灣退役軍官九成是共諜時，」身為三軍統帥的蔡英文怎默不吭聲？當航太專家身穿飛行夾克在捷運遭辱罵，宣示捍衛軍人尊嚴的蔡英文怎啞口無言？當戍守最前線、保疆衛土的戰士21天苦等不到運補，只能仿效「荒島求生」在沙灘上寫字求救，「蔡英文不會感到羞愧嗎？」

李彥秀說，去年底，蔡英文在宣布延長役期的記者會上說，「在屈辱過後還是得面對戰爭」，「只要台灣夠強，青年就不用上戰場」。漠視側翼用少數個案抹紅國軍、放任綠委要求全面徹查國軍共碟、無力解決層出不窮的軍紀問題、讓體力消耗極大的第一線官兵吃不到肉。請問，是誰讓國軍遭到羞辱？是誰在放任側翼踐踏軍魂？是誰讓國軍必須上演荒島求生？是誰讓綠委繼續踐踏國軍尊嚴？不正是蔡英文以及民進黨嗎？

蔡英文 李彥秀 國軍

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