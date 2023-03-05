國內蛋價再創歷史新高 綠委提醒農委會注意人民感受

國內雞蛋價格每台斤再漲3元，再創蛋價新高，民進黨立委陳亭妃表示，蛋價會因為供需的問題而有所改變，她有提醒農委會要注意人民的感受度與雞蛋的供需量，務必要讓人民覺得供應穩定，而不是經常有所起伏；雞蛋漲價究竟是回歸產地，還是單純蛋價委員會的決定，又或是被中盤商所拿去，農委會都應該趕快進行了解。

台北市蛋商業同業公會宣布，基於產銷供需及穩定市場秩序，與養雞協會商議後決定，周一起雞蛋批發價從每台斤52元調漲至55元，產地價周四起從每台斤42.5元漲至45.5元。

國民黨立委李德維表示，蛋價再漲已經不是農委會單一部會可以解決的問題，行政院長陳建仁不能置身事外，應該以政院層級介入解決，若再放任缺蛋的問題持續下去，恐會引發更嚴重的危機，「連蛋的問題都解決不了，顯然號稱『溫暖堅韌』的內閣仍舊不堪一擊」。

國民黨立委謝衣鳯指出，目前北部或觀光旅遊區的雞蛋需求量大，可能面臨調節不及的供需不平衡情況才會提高價格，她要提醒農委會專案進口雞蛋後，務必在調節上有所拿捏，不能過度供給零售，否則會導致產地蛋價被壓抑、蛋農不願投入成本飼養蛋雞，缺口會一直持續下去。

民眾黨立委邱臣遠表示，蛋價問題牽涉很多層面，最關鍵就是供需的掌握，農委會從3年前訴求要成立雞蛋國家隊，今年缺蛋問題還是一直沒得到有效解決，只有不斷用撒幣方式處理，人民已對農委會的功能與政府掌握供需的狀況失去信心；包括中間商有沒有剝削、囤貨等過程的透明程度，都是農委會必須調查的事情。

時代力量立委陳椒華則說，蛋價再度上漲代表「需求大於供給」的現實狀況確實存在，也就是現在民怨的「缺蛋」狀況，執政黨卻動用網軍一再散布昧於事實的輿論，這些都只是在掩耳盜鈴。