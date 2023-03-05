快訊

突破晶片「卡脖子」 陸政協委員：避免大煉鋼式「造芯運動」

經典賽／演練「全壘打戰術」？中華隊砲聲隆隆前4局已敲3轟

彎道自撞…22歲台中騎士送醫後不治 機車已成廢鐵

綠委諷國民黨重演2019年劇本 終迎韓國瑜高呼「Yes I do」

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立委林俊憲今天諷刺，國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜、鴻海集團創辦人再繼續鬥下去，最後果然只有高雄市前市長韓國瑜能夠出來力挽狂瀾。圖／報系資料照
民進黨立委林俊憲今天諷刺，國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜、鴻海集團創辦人再繼續鬥下去，最後果然只有高雄市前市長韓國瑜能夠出來力挽狂瀾。圖／報系資料照

台南市韓友會昨天舉辦會員大會，力挺高雄市前市長韓國瑜參選總統，民進黨立委林俊憲今天諷刺，國民黨要是放任黨主席朱立倫、新北市長侯友宜與鴻海集團創辦人郭台銘繼續鬥下去，最後就只有韓國瑜能夠出來力挽狂瀾，現在終於要迎來韓國瑜登高一呼「Yes I do」。

林俊憲晚間在臉書以「那個男人，終於要回來了嗎？全國民黨都在等一個人！」為題發文指出，他早在前幾個禮拜就有講過，國民黨要是放任朱立倫、侯友宜與郭台銘3個人繼續鬥下去，最後就會重演2019年的局面，「鷸蚌相爭漁翁得利，最後又是那個男人出線」。

林俊憲指出，沒想到這個玩笑話真的要變成預言了，「國民黨一盤散沙的時候，果然只有韓總能出來力挽狂瀾」，看看眼下的局勢，朱立倫因為南投立委補選一役元氣大傷，而郭台銘能否回國民黨，八字都還沒有一撇，甚至有量身打造的爭議，而且還被朱立倫卡著。

林俊憲再指，至於侯友宜更不用講，選前之夜沒有現身力挺國民黨南投縣第2選舉區立委補選候選人林明溱被罵翻，從絕對領先到微幅落敗，「差的會不會就是侯友宜的表態？這是許多藍營選民最生氣的地方」。

林俊憲認為，國民黨現在3個人都有包袱，成為另外2個人支持者攻擊的點，內鬥完全沒有平息的跡象，反而還因為南投立委補選的結果，多了更多互相攻擊的把柄，「火看來只會越燒越旺了」。

林俊憲也說，至於在民進黨方面，經歷去年底九合一大選的教訓後，現在已經迅速整合完成，展開改革，站穩腳步，等著看國民黨的表演。

林俊憲表示，這整件事情最好笑的地方就是，明明已經有無數人示警國民黨，「甚至連對手陣營的我都好心提醒了」，國民黨還是直接複製2019年的劇本演出，演員是換了，但是劇情一幕都沒改，國民黨現在終於要來到最後的高潮戲，「韓總要登高一呼『Yes I do』了，究竟會致敬經典還是有驚喜劇情呢？繼續看下去！」

國民黨 林俊憲 韓國瑜 郭台銘 侯友宜 朱立倫

延伸閱讀

南投補選重挫藍營士氣...侯友宜缺席選前之夜成戰犯？藍新北黨部這樣說

拜訪過韓國瑜 羅智強：他對我參選大安區表示鼓勵

綠委讚南投立委補選是最關鍵一仗 終止低迷士氣吃下定心丸

南投立委補選蔡培慧勝選 他點出3問題：侯友宜會是下一個林明溱？

相關新聞

綠委諷國民黨重演2019年劇本 終迎韓國瑜高呼「Yes I do」

台南市韓友會昨天舉辦會員大會，力挺高雄市前市長韓國瑜參選總統，民進黨立委林俊憲今天諷刺，國民黨要是放任黨主席朱立倫、新北...

賴清德首戰／南投一役吹響綠反攻號角 地方人士分析3勝因 「熱戰」成關鍵

民進黨在南投立委補選中拿下勝利，也象徵民進黨主席賴清德的首戰告捷。有綠營人士認為，此役戰果不僅穩住民進黨士氣，更為賴清德上任以來的多項改革背書，開通賴清德參選2024的選戰之路。...

影／史瓦帝尼總理上任後首訪台 蔡英文、陳建仁明接見

友邦史瓦帝尼王國總理戴克禮（Cleopas Sipho Dlamini）應我國政府邀請，於今天（5日）率團抵台訪問，此行...

全動法公告14天後先下架 羅智強：騎虎難下在找台階

國防部預告修「全民防衛動員準備法」引發爭議。行政院長陳建仁日前在立法院表示，待草案公告14天後，會要求國防部下架。國民黨...

拜訪過韓國瑜 羅智強：他對我參選大安區表示鼓勵

國民黨前台北市議員羅智強近日前往典亮基金會，拜訪前高雄市長韓國瑜。媒體問及此舉是否象徵雙方互相拉抬？羅智強表示，雙方一直...

【重磅快評】蔡總統應對美國說「我不會讓孩子上戰場」

南投立委補選前，蔡總統聲明「不讓孩子上戰場」。民間質疑這句話的公信力，但這不是重點，關鍵在於提供台灣安全援助的美國，是否...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦