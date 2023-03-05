綠委諷國民黨重演2019年劇本 終迎韓國瑜高呼「Yes I do」

台南市韓友會昨天舉辦會員大會，力挺高雄市前市長韓國瑜參選總統，民進黨立委林俊憲今天諷刺，國民黨要是放任黨主席朱立倫、新北市長侯友宜與鴻海集團創辦人郭台銘繼續鬥下去，最後就只有韓國瑜能夠出來力挽狂瀾，現在終於要迎來韓國瑜登高一呼「Yes I do」。

林俊憲晚間在臉書以「那個男人，終於要回來了嗎？全國民黨都在等一個人！」為題發文指出，他早在前幾個禮拜就有講過，國民黨要是放任朱立倫、侯友宜與郭台銘3個人繼續鬥下去，最後就會重演2019年的局面，「鷸蚌相爭漁翁得利，最後又是那個男人出線」。

林俊憲指出，沒想到這個玩笑話真的要變成預言了，「國民黨一盤散沙的時候，果然只有韓總能出來力挽狂瀾」，看看眼下的局勢，朱立倫因為南投立委補選一役元氣大傷，而郭台銘能否回國民黨，八字都還沒有一撇，甚至有量身打造的爭議，而且還被朱立倫卡著。

林俊憲再指，至於侯友宜更不用講，選前之夜沒有現身力挺國民黨南投縣第2選舉區立委補選候選人林明溱被罵翻，從絕對領先到微幅落敗，「差的會不會就是侯友宜的表態？這是許多藍營選民最生氣的地方」。

林俊憲認為，國民黨現在3個人都有包袱，成為另外2個人支持者攻擊的點，內鬥完全沒有平息的跡象，反而還因為南投立委補選的結果，多了更多互相攻擊的把柄，「火看來只會越燒越旺了」。

林俊憲也說，至於在民進黨方面，經歷去年底九合一大選的教訓後，現在已經迅速整合完成，展開改革，站穩腳步，等著看國民黨的表演。

林俊憲表示，這整件事情最好笑的地方就是，明明已經有無數人示警國民黨，「甚至連對手陣營的我都好心提醒了」，國民黨還是直接複製2019年的劇本演出，演員是換了，但是劇情一幕都沒改，國民黨現在終於要來到最後的高潮戲，「韓總要登高一呼『Yes I do』了，究竟會致敬經典還是有驚喜劇情呢？繼續看下去！」