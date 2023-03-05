影／史瓦帝尼總理上任後首訪台 蔡英文、陳建仁明接見

友邦史瓦帝尼王國總理戴克禮（Cleopas Sipho Dlamini）應我國政府邀請，於今天（5日）率團抵台訪問，此行是戴克禮總理自2021年7月上任以來首度訪台，我國政府至為重視戴克禮總理來訪，蔡英文總統及行政院陳建仁院長將分別接見訪團，外交部長吳釗燮也將設宴款待。訪問團成員除總理夫人兼代理檢察長蕭珮女士外，還包括經濟企畫暨發展部部長吉納與政務次長姆蘭格妮，以及總理府政務次長史都華等內閣成員。

史瓦帝尼王國總理戴克禮伉儷訪團搭乘阿聯酋航空EK-366班機，於今天下午2時22分抵達桃園國際機場，外交部長吳釗燮親自接機。戴克禮在國賓門致詞時表示，感謝中華民國台灣政府邀請他與妻子訪台，自史瓦帝尼於1968年獨立時，台史建立的外交關係讓雙方都受益匪淺，史瓦帝尼與台灣在很多地方都相互支持；他也提到此行此行是他首次訪台，將與商業人士見面。

外交部指出，繼史國國王恩史瓦帝三世（H. M. King Mswati III）於去年（2022）10月率團來訪後，史國總理戴克禮於短期內率團到訪，充分彰顯台史雙方對兩國邦誼的重視。

此外，戴克禮總理一行亦將參訪世曦工程顧問股份有限公司及南緯實業股份有限公司等長期在史國發展的台商企業，討論未來合作規畫；另將前往新竹科學園區聽取簡報，汲取我國科技成功的經驗，以進一步發展深受史王高度重視的「王家科學園區」

史瓦帝尼王國多年來持續在聯合國（UN）、世界衛生大會（WHA）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）及國際刑警組織（INTERPOL）等國際場域中發言力挺台灣，戴克禮總理本人更曾多次代表史國政府為我國強力執言，是我國最忠實的國際友人之一。