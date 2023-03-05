全動法公告14天後先下架 羅智強：騎虎難下在找台階

國防部預告修「全民防衛動員準備法」引發爭議。行政院長陳建仁日前在立法院表示，待草案公告14天後，會要求國防部下架。國民黨台北市前議員羅智強批評，民進黨有點騎虎難下，現在在找台階。

羅智強今天與立委高金素梅、大安文山區議員楊植斗等人，在大安森林公園舉辦「為大安平安民主健康而跑」路跑活動。媒體問及，面對是否希望黨主席朱立倫可以一起跑步？，羅說，「當然非常歡迎朱立倫，如果有時間的話可以為健康而跑。」

媒體問及，全動法公告14天下架一事，羅智強表示，民進黨有點騎虎難下，現在在找台階，民眾對全動法最大兩項疑慮是動員16歲青年到底是準備什麼？引起家長、年輕世代恐慌，民進黨一方面強調避戰，但很多作為可能背道而馳。

羅智強表示，第二，是想透過全動法再次箝制媒體，「陽謀」被看穿可能轉化別的方式做，他不認為全動法是下架、撤退，可能會用別的形式包裝，全動法已經經歷三次轉換，第一次是數位中介法，經反彈暫時偃兵息鼓；第二波是選罷法，又遭一波反彈；第三波用國家安全為民，用全動法為民，又遭反彈。

羅智強呼籲，民進黨若對自己有信心，不要想用箝制媒體、網路言論站在民眾與民意對立面，真的覺得自己做得好，就要有信心展現政績，不要有箝制媒體動作，民眾也不會認同。

至於怎麼看進來國民黨內喊出世代交替的聲音？羅智強表示，政黨或台灣政治在發展過程中，一方面有新的力量能加入，一方面需要有資深傳承，世代可以尋求合作與共榮、老幹新枝。

羅智強表示，以他為例，他就是支持楊植斗的議員選舉，讓楊植斗可以交接他的議會棒子，而他因為擔任過總統府副秘書長，因此希望自己能在國會得到進一步發揮，所以選擇參選立法委員，所謂世代問題應該是合作共榮，有很多雙贏可能性。