拜訪過韓國瑜 羅智強：他對我參選大安區表示鼓勵

國民黨前台北市議員羅智強近日前往典亮基金會，拜訪前高雄市長韓國瑜。媒體問及此舉是否象徵雙方互相拉抬？羅智強表示，雙方一直有保持聯絡，韓國瑜對他這次參選大安區也表示鼓勵。

羅智強今天與立委高金素梅、大安文山區議員楊植斗等人，在大安森林公園舉辦「為大安平安民主健康而跑」路跑活動。媒體問及是否為2024提前起跑？羅智強表示，我是把事情做到100分的人，雖然到明年一月選舉還早但，沒有一場選舉可以掉以輕心，未來會有更多活動，增加跟民眾互動。

媒體問及，上周有跟韓國瑜合體，雙方是否互相拉抬？羅智強表示，韓國瑜一直很關心他，他也很敬佩韓國瑜，雙方一直有保持聯絡，「他對我這次參選大安區也表示鼓勵，我一方面跟韓敘舊，一方面也跟他報告選大安區的想法。」

至於，副總統賴清德接下黨主席首戰拿下民進黨在南投暌違17年的勝利。媒體問及，羅智強是否會呼籲黨主席朱立倫盡快規畫黨內總統時程？

羅智強表示，整合從來不是一件容易的事，可以體會朱立倫現在面臨萬般困難的情形，南投補選失敗對國民黨是警惕，包括國民黨是否能提出更好的主張，不只是民進黨表現不好，就理所當然覺得國民黨能贏得人民信任。

羅智強表示，2022選舉時，民眾可能覺得民進黨已經教訓夠了，所以會給民進黨機會，但同樣也要觀察國民黨。從負面來講是警惕，正面也是對國民黨提醒要更努力，提名好的人才和主張才能說服民眾。