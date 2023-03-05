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【重磅快評】蔡總統應對美國說「我不會讓孩子上戰場」

聯合報／ 主筆室
南投立委補選前，蔡總統聲明「不讓孩子上戰場」。圖為蔡英文總統去年12月舉行記者會，向全民報告「強化全民國防兵力結構調整方案」內容。圖／聯合報系資料照片
南投立委補選前，蔡總統聲明「不讓孩子上戰場」。圖為蔡英文總統去年12月舉行記者會，向全民報告「強化全民國防兵力結構調整方案」內容。圖／聯合報系資料照片

南投立委補選前，蔡總統聲明「不讓孩子上戰場」。民間質疑這句話的公信力，但這不是重點，關鍵在於提供台灣安全援助的美國，是否認同全民動員法可以放孩子一馬。

蔡總統一再強調台灣必須展現自我防衛的決心。這不只是口號，更是對美國的承諾，這句承諾的實質意涵除了接受美方指定的軍售項目，還有國防戰略改變為整體防衛概念（overall defence concept），提升不對稱戰力。將平時視作全民動員準備階段，便是整體戰略的一環。

三年多來，應美方要求蔡政府從改革教召制度、義務役期延長到全民動員法大修，正好是志願役以外的後備役、常備役到民防兵力整頓。這一系列改革以個別項目進行，三軍統帥總以「展現自我防衛決心」帶過，模糊整個建軍計畫轉向的重大影響：國人不只為保衛國家上戰場，更是被安排在美國第一島鏈的作戰計畫中。政治解決兩岸爭議的空間被迫壓縮。

蔡政府去年在美國會極力遊說「台灣政策法」，企圖將美台軍事合作現況立法，怎奈事與願違，但卻讓外界得窺美國以合作為名，逐步接管台灣國防政策。法案中「履行美台加強國防伙伴關係」專章，有一套名為「台灣安全援助倡議」的計畫，羅列美方如何加快台灣提升防禦力，包括定期評估台灣實施「整體防衛概念」承諾的步驟，以及部隊獲得及實施不對稱戰力的努力。

評估不僅盤點武器，還包括對常規軍、後備及民防力量。特別的是，另針對民間防衛力量如何面對軍事威脅以及復原力進行評估，指標之一是「建立明確民防結構和後勤支援」，並分析台灣關鍵經濟部門被侵略後的復原需求。全動法修法要求造冊，恐怕不只為製造寒蟬效應，戰力數據化便於美方評估所需。

這次修法特別加入媒體、金融、資通的動員準備方案，平時即造冊管理。在台灣政策法中也能找到蔡政府修法的根據，該法案授權國務院制定戰略「因應」中共對台實施網路訊息戰，並評估中共對台媒體金融政黨及其他實體的影響。說白了，蔡政府修法擴大管制，是在執行美國交辦的抗中任務。

美方全權決定台灣國防戰略，國安會、國防部聽令辦事，延長義務役役期以及全動法將平時視作準備期，都是出自相同決策模式。政府強調美台軍事合作的優點，卻沒誠實告知人民，披甲上陣究竟是為何而戰，更重要的是，台灣人別無選擇，已難保有自決生活方式的權利。

前述「台灣安全援助倡議」，要求評估戰力之外，還要對「政府內部抵制計畫與美方參與」進行報告。蔡總統已將全動法修正擱淺歸咎於國民黨誤導，她怎會為了台灣孩子去惹美國爸爸不高興？

美國 全動法 台灣政策法

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