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友邦史瓦帝尼總理戴克禮訪台 蔡英文總統明接見

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
非洲友邦史瓦帝尼王國總理戴克禮（H. E. Cleopas Sipho Dlamini）應我國政府邀請，今天率團抵達台灣，展開5天國是訪問行程，蔡總統代表我國政府及人民誠摯歡迎。 中央社
非洲友邦史瓦帝尼王國總理戴克禮（H. E. Cleopas Sipho Dlamini）應我國政府邀請，今天率團抵達台灣，展開5天國是訪問行程，蔡總統代表我國政府及人民誠摯歡迎。 中央社

我國非洲友邦史瓦帝尼王國總理戴克禮（H. E. Cleopas Sipho Dlamini）應我國政府邀請，今天率團抵達台灣，展開5天國是訪問行程。總統府發言人Kolas Yotaka表示，蔡英文總統代表我國政府及人民誠摯歡迎；蔡總統預計將於明天上午於總統府接見訪團。

Kolas表示，此行為戴克禮上任後首度訪問台灣，這也是繼史國國王恩史瓦帝三世（H. M. King Mswati III）去年10月率團來訪後，短期內再度有訪團來台訪問，訪團成員另包括總理夫人兼代理檢察長蕭珮（Madam Lomvula Hlophe）、經濟企畫暨發展部部長吉納（Hon. Thambo Gina）、政務次長姆蘭格妮（Thabisile Mlangeni）及總理府政務次長史都華（Bertram Stewart）等重要內閣成員，充分展現史瓦帝尼對兩國邦誼的重視。

Kolas表示，今年為台灣與史瓦帝尼建交55周年，兩國長期以來在基礎建設、醫療公衛、教育、農業及資通訊等領域皆有密切合作；過去三年，兩國也攜手合作，共同抵抗全球疫情。

Kolas表示，史瓦帝尼王國是台灣在非洲的重要盟邦，史國政府與戴克禮更是多次在國際場域為我國仗義執言，期盼透過此次面對面交流，持續深化兩國在各領域的合作，增進兩國人民福祉，讓兩國邦誼更為堅韌穩固。

史瓦帝尼 Kolas 總統府發言人

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