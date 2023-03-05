基捷分攤引戰火 謝國樑回應蔡適應重批炒作財政黑暗期

基隆捷運基隆分攤費用暴增3倍，從17億增加到53.86億元，基隆市長謝國樑昨指會讓讓基隆再度陷入「財政黑暗期」。立委蔡適應今天批謝市長炒作的財政黑暗期說法。市府回應，前市長林右昌任內發給國發會的公文，就是要求中央全額負擔，「希望蔡委員能幫忙完成」。

謝國樑昨晚臉書開直播表示，這件事對於基隆的財政是一個龐大的負擔，會讓基隆再度陷入「財政黑暗期」，甚至會拖垮市府，籲中央應當要按照原先基隆輕軌規畫，由中央全額負擔。

蔡適應今天說，近年來在多重因素影響下導致公共工程執行的困難確屬事實，他會向交通部了解各項經費增加原因，爭取減少基隆分攤款額度，但他同時請基隆市政府在對外抱怨之餘，也要負起責任找尋有效辦法。

對於蔡適應的批評，基市府發言人余治明回應指出，去年12月2日前市長林右昌任內，基隆市府發給國家發展委員會的公文，仍是以中央全額負擔建設、開發及營運階段經費，希望交通部本於是基隆捷運計畫的興辦機關，持續加速推動本中央交通重大政策，基隆市府會全力加速配合都市計畫變更，及協助捷運用地取得，「也希望蔡委員能幫忙完成」。