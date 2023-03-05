贏補選添挑戰大位底氣 綠議員掛看板：2024全力支持賴清德

副總統賴清德接任民進黨主席「旗開得勝」，助民進黨立委參選人蔡培慧贏得補選，問鼎大位更添底氣。新北市議員張錦豪在汐止、南港交界處，掛起「2024全力支持賴清德 」看板，今在臉書貼文，推崇賴是唯一可以帶領台灣堅定民主，邁向國際的領袖。

南投縣第2選區原立委許淑華參選南投縣長，勝選就任後，選委會辦理立委補選。4日投票結果，蔡培慧小贏國民黨提名的前縣長林明溱1925票勝出。

張錦豪表態力挺賴清德，先前高掛「信賴台灣」看板，近日又在大同路一段汐止、南港交界處，樹立「2024全力支持賴清德 」看板。

張錦豪說，賴清德出生地新北萬里區是他的選區，這面看板是他出資，在南投立委補選前就已掛好。賴出身貧困礦工家庭，靠著自己的努力當上醫生、立委、市長、行政院長和副總統。他常在金山、萬里學校畢業典禮跟同學說，你們的大學長賴清德就是靠自己努力當上副總統，每個人只要努力就有機會。

張錦豪表示，民進黨在2018、2022選舉遭遇挫敗，讓民眾對黨喪失熱情，但他相信只要團結在一起就能贏。就像這次南投補選，不分你我不斷往前衝，在深藍鐵票區也能闖出一片天。

張錦豪認為，在這全球去中化的時代，全世界都在比賽誰更討厭中國，賴清德是唯一可以帶領台灣堅定民主，邁向國際的領袖。現在仍有不少人對執政團隊灰心，希望由我們這樣一點一滴的號召，能喚回基層民眾對民進黨重拾信心。2024唯一支持賴清德、2028唯一支持賴清德。