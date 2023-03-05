民間辦台灣228事件76紀念研討會 批蔣萬安歷史意識薄弱

台杏文教基金會今天在高雄舉辦「台灣二二八事件76紀念研討會-與大師對談」，邀學者李筱峰、陳芳明與許雪姬主講。1987年率先發起二二八公義和平運動的醫師陳永興表示，蔣萬安以台北市長身分道歉，顯見歷史教育完全失敗，蔣歷史意識薄弱，加害者無懺悔文化、無認罪勇氣。

副總統賴清徳在揭幕式以影片致詞，他表示，如何讓民主繼續深化，讓台灣成為更加多元包容的社會，如何以更細膩的方式推動轉型正義，讓真相百分百展現在國人面前，增進彼此了解，這不只是避免二二八悲劇再次發生的必經之路，更加是團結國家人民扺抗外來侵略的必要工程。

民報文化藝術基金會董事長陳永興表示，1987年與鄭南榕、李勝雄發起二二八平反運動，邀請40多個民間團體成立二二八和平日促進會，要求國民黨政府公開道歉、公布歷史真相、賠償受害者。他將二二八的平反，定位為台灣人的心靈重建運動，要醫治台灣人內心的創傷，必須重新審視台灣人心靈深處的恐懼，台灣社會得到醫治才能化解對立。

對於今年二二八蔣萬安以台北市長身分道歉，陳永興說，台灣省專賣局不屬台北市，陳儀、蔣介石也非台北市長，這是全台灣的事。蔣以台北市長身分道歉，顯見歷史教育完全失敗，歷史意識薄弱，無政治良知，應反省。未能從歷史中學習，讓人遺憾，也是一大危機。

台北教育大學名譽教授李筱峰主講二二八犧牲的教育界及文化界人士，希望大家應認識二二八事件應有的問題意識。

政大台灣文學研究所講座教授陳芳明，是民進黨「清廉勤政愛鄉土」口號與政策提出者，出生於1947年二二八發生當年。他以「二二八事件中的台共」為題，講述謝雪紅的一生，三次被鬥爭，仍堅持台灣立場，以「踩不死的野花」自況。

中研院台史所所長許雪姬為李登輝總統時期行政院官方二二八真相報告主持人，她在研討會中分享「高雄三三事件」。高雄市在二二八事件中有獨特角色，3月6日展開鎮壓為全台最早，下山的是要塞司令的守備300名攻市府，整編第21師何軍章團攻高雄第一中學，鎮壓的軍隊不是來台歸建由基隆登陸的整編21師。口述歷史在研究二二八事件中扮演重要角色，高雄市共訪談193篇是做得最多人次的城市。

台杏文教基金會在高雄舉辦「臺灣二二八事件76紀念研討會-與大師對談」，邀學者與談。記者徐如宜／攝影

台杏文教基金會舉辦「臺灣二二八事件76紀念研討會-與大師對談」，副總統賴清徳在揭幕式以影片致詞。記者徐如宜／攝影